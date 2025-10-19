flamengo-defende-invencibilidade-de-nove-anos-contra-o-palmeiras

O Maracanã será o palco do grande jogo da 29ª rodada do Brasileirão. Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19/10), às 16h (horário de Brasília), em um duelo direto pela liderança — e com um tabu em jogo: o Alviverde não vence o Rubro-Negro fora de casa desde 2016.

Em busca de seguir vivo na briga pelo título, o Rubro-Negro aposta na força do Maracanã e em uma longa invencibilidade em casa diante do rival paulista.

Confira as odds atualizadas e veja boas opções de apostas para o clássico deste domingo.

Flamengo vai manter invencibilidade contra o Palmeiras?

O Flamengo entra em campo defendendo uma longa invencibilidade dentro de casa contra o Palmeiras.

O Rubro-negro não sabe o que é perder como mandante para o rival desde 2016. Nos últimos nove jogos, foram cinco vitórias e quatro empates.

Veja os últimos nove jogos do Flamengo como mandante contra o Palmeiras

11/8/2024 – Flamengo 1×1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 2024

31/7/2024 – Flamengo 2×0 Palmeiras – Oitavas de final Copa do Brasil 2024

8/11/2023 – Flamengo 3×0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 2023

20/4/2022 – Flamengo 0x0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 2022

30/5/2021 – Flamengo 1×0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 2021

21/1/2021 – Flamengo 2×0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 2020

1/9/2019 – Flamengo 3×0 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 2019

27/10/2018 – Flamengo 1×1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 2018

19/7/2017 – Flamengo 2×2 Palmeiras – Campeonato Brasileiro 2017

A última vez que o Palmeiras conseguiu vencer o Flamengo como mandante foi no dia 5 de junho de 2016, pelo Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, com o jogo sendo disputado no Mané Garrincha, o Verdão ganhou por 2 a 1, com gols de Gabriel Jesus e Jean.

Gabriel Jesus anotou o gol da vitória por 2 a 1 no Mané Garrincha (Alamy Live News)

Palmeiras vai seguir com bom desempenho ofensivo?

Palmeiras faz ao menos um gol gol: Odds* 1.64 na Superbet

O Palmeiras vem em uma sequência de 15 gols nos últimos quatro jogos, o que dá uma média de quase quatro por confronto.

A equipe de Abel Ferreira soma 51 no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Flamengo, que tem 53.

Apesar disso, nos últimos nove jogos contra o Flamengo no Maracanã, foram apenas quatro gols marcados, sendo que em seis confrontos o Alviverde não conseguiu balançar as redes.

Qual time será campeão?

Na liderança da competição e com três pontos a mais que o Flamengo, o Palmeiras tem a vantagem de possuir duas vitórias a mais que o rival (19 a 17).

Ou seja, mesmo que seja derrotado no Maracanã, o Verdão segue na liderança do Brasileirão.

Como chegam as equipes

O Palmeiras entrou em campo na última quarta-feira (15) e conseguiu uma vitória de virada contra o Red Bull Bragantino, dentro do Allianz Parque.

Com gols de Bruno Fuchs, Vitor Roque, duas vezes, Felipe Anderson e Flaco López, o Alviverde venceu o Massa Bruta por 5 a 1.

Também na quarta-feira, o Flamengo visitou o Botafogo no Nilton Santos e ganhou por 3 a 0.

Os gols da equipe de Filipe Luís foram marcados por Pedro, Luiz Araújo e Gonzalo Plata.

Onde assistir Flamengo x Palmeiras

A partida entre Flamengo e Palmeiras, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 16/10/2025