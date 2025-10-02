02/10/2025
Flamengo e Cruzeiro empatam no Maracanã e mantêm disputa aberta pelo Brasileirão

Empate sem gols no Rio de Janeiro mantém o Rubro-Negro na liderança da Série A, mas faz a Raposa perder a segunda posição do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras

Em confronto direto pelas primeiras posições, Flamengo Cruzeiro empataram em 0 a 0 nesta quinta (2) pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da falta de gols no Maracanã, os times corresponderam às expectativas para a partida no Rio de Janeiro.

 

