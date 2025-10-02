Flamengo e Cruzeiro empatam no Maracanã e mantêm disputa aberta pelo Brasileirão

Em confronto direto pelas primeiras posições, Flamengo e Cruzeiro empataram em 0 a 0 nesta quinta (2) pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da falta de gols no Maracanã, os times corresponderam às expectativas para a partida no Rio de Janeiro.
A briga pelo título do Brasileirão segue aberta. O Flamengo lidera com 55 pontos em 25 jogos, enquanto o Cruzeiro, terceiro colocado, chegou aos 51 pontos em 26 partidas.
Quem diminuiu a diferença para o líder foi o Palmeiras, que venceu o Vasco na quarta-feira (1º). O time de Abel Ferreira assumiu a segundo posição da tabela, com 51 pontos.
O placar zerado não representou o duelo aberto e intenso entre as equipes de Filipe Luís e Leonardo Jardim. Não faltaram oportunidades, mas Rossi e Cássio foram os responsáveis pelo empate sem gols no palco carioca, que recebeu 72 mil torcedores.
Os times voltam a campo no domingo (5) pela 27ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro recebe o lanterna Sport, em Belo Horizonte. O Flamengo visita o Bahia, em Salvador.
As opções de Filipe Luís e Léo Jardim
Filipe Luís e Léo Jardim mexeram no ataque para a partida. Pelo Flamengo, Carrascal entrou no lugar de Pedro, opção entre os reservas, dando maior mobilidade ao setor.
No Cruzeiro, Matheus Henrique substituiu Wanderson, fora do jogo por problema físico.
Jogo começa quente no Maracanã
Os times não abriram mão das intensidades características. Assim, o início do jogo teve mais disputas intensas do que chances criadas. Foram dois cartões para cada equipe em 20 minutos. A atuação do árbitro Ramon Abatti Abel foi questionado pelos dois lados.
Flamengo x Cruzeiro: Alex Sandro comete falta em Christian no Maracanã/Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo domina a bola e ameaça
O Rubro-Negro, aos poucos, impôs o ritmo no Maracanã. Com o domínio da posse de bola, passou a ameaçar a área do Cruzeiro. A melhor sequência foi dos 26 aos 28 minutos, quando os uruguaios Varela e Arrascaeta – duas vezes – perderam chances.
Cruzeiro perde série de chances
A resposta do Cruzeiro veio nas transições rápidas. Aos 35, o gol não saiu por muito pouco. Kaiki avançou pela esquerda e tocou para Kaio Jorge. A finalização foi defendida por Rossi, que, na sequência, evitou o gol de Christian. A bola ficou viva dentro da área.
Kaio Jorge tentou nova finalização e, dessa vez, Alex Sandro apareceu para impedir o gol.
Com equilíbrio nas faltas – 9 para cada -, o jogo foi para o intervalo com o placar zerado.
Rossi e Cássio brilham
A etapa final começou tendo o Flamengo com a posse de bola. Com paciência, o time de Filipe Luís trocou passes até o cruzamento de Carrascal na cabeça de Samuel Lino. Cássio fez ótima defesa para manter o placar zerado aos seis minutos.
Em ritmo eletrizante, a partida ficou aberta com chances lado a lado. A dupla Kaio Jorge e Matheus Pereira foi quem mais ameaçou o Flamengo, mas Rossi fez boas defesas em finalizações aos nove e aos 14 minutos.
Varela também teve boa chance, mas chutou por cima da meta aos 16. Dois minutos depois, Cássio foi novamente decisivo ao cortar cruzamento de Plata para Carrascal.
William é expulso!
Aos 37, William fez falta em Bruno Henrique e recebeu o segundo cartão amarelo. O Flamengo ocupou o campo de ataque, mas não conseguiu tirar o zero do placar.
O atacante Gabriel Barbosa, vaiado pela torcida rubro-negra no retorno ao Maracanã, pouco participou do jogo nos cerca de 12 minutos em que esteve em campo.
Flamengo 0 x 0 Cruzeiro
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Saúl, Jorginho, Carrascal (Luiz Araújo) e Arrascaeta (Pedro); Samuel Lino (Bruno Henrique) e Plata. Técnico: Filipe Luís.
Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique (Eduardo), Christian (Sinisterra) e Matheus Pereira (Kauã Moraes); Kaio Jorge (Gabi). Técnico: Leonardo Jardim.
- Gols: –
- Cartão amarelo: Alex Sandro, Carrascal, Léo Pereira (FLA); Kaiki, Lucas Romero, William, Kaio Jorge, Fabrício Bruno e Gabi (CRU)
- Cartão vermelho: William (CRU)
- Renda e público: R$ 5.835.870,00 / 67.873 pagantes / 72.585 presentes
- Motivo: 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
- Data e horário: 2 de outubro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SC) e Rafael da Silva Alves (RS)
- VAR: Caio Max Augusto (RN)