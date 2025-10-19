flamengo-e-palmeiras-fazem-“final-antecipada”.-saiba-onde-assistir

O Flamengo recebe o Palmeiras neste domingo (19/10), às 16h, no Maracanã, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é um dos mais importantes na temporada, pois coloca o líder e vice-líder em disputa, sendo que exatos três pontos separam as equipes.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Palmeiras e Flamengo protagonizam uma das maiores rivalidades do país

Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images 2 de 3

Vitor Roque e Arrascaeta são esperança de gols para a partida

Richard Callis/Sports Press Photo e Ruano Carneiro/Getty Images 3 de 3

Flamengo pode encostar na liderança se vencer o Palmeiras

Eduardo Carmim/Alamy Live News

Nos bastidores, o teor da partida é de “final antecipada”. Se o Palmeiras vencer, aumenta a vantagem contra o Flamengo e respira com mais tranquilidade para o restante da temporada. Em caso de vitória do Flamengo, o time rubro-negro encosta no topo da tabela, mas segue com a vice-colocação por ter duas vitórias a menos que o Alviverde.

O clássico interestadual terá transmissão da Rede Globo, Cazé TV e Ge TV.