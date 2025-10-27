Flamengo emite nota de repúdio após torcedores serem hostilizados

Após enfrentar o Fortaleza pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse sábado (25/10), o Flamengo emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira (27/10), repudiando a forma que torcedores foram tratados no Estádio Castelão e também criticando os valores dos ingressos.

Durante a partida diante do Leão do Pici, pelo Campeonato Brasileiro, torcedores do Rubro-Negro foram hostilizados por adeptos locais. Alguns torcedores compraram ingressos para o setor mandante e foram descaracterizados.

Com o passar do jogo, adeptos do Fortaleza se incomodaram com a presença dos torcedores infiltrados. Em um caso específico, uma torcedora expulsou o indivíduo do setor destinado a torcida da casa.

é a torcedora do Fortaleza que expulsou o torcedor do flamengo da parte destinada ao fortaleza pic.twitter.com/jmxEONBMDt — Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) October 25, 2025

Confira a nota na íntegra:

O Clube de Regatas do Flamengo acredita em um futebol que emociona, une e inspira e que possa ser vivido com paixão e respeito, dentro e fora do campo. Por isso, reafirma seu compromisso com o fair play esportivo, com a civilidade nas arquibancadas e com o direito de todos os torcedores — do time da casa ou visitante — viverem o estádio como um espaço de entretenimento e convivência.

No Maracanã, o Flamengo recebe com respeito torcedores de todos os clubes. As zonas mistas, onde rubro-negros e visitantes assistem juntos às partidas, são prova de que é possível conviver em paz, com camisas diferentes e o mesmo amor pelo futebol. O Flamengo faz isso por convicção, e não por obrigação. Porque acredita que o futebol deve ser celebrado.

Infelizmente, o que se viu no Castelão, na partida entre Fortaleza e Flamengo, vai na contramão desse espírito.

A política de preços praticada para o setor visitante foi incompatível com o princípio da isonomia: enquanto os ingressos para o torcedor do Fortaleza custaram R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) no Maracanã, o torcedor rubro-negro pagou, em média, R$ 231,95 no Castelão — valor que fez com que a torcida visitante, mesmo representando apenas 24% do público, fosse responsável por mais de 70% da arrecadação total de R$ 2,7 milhões.

Além disso, durante o jogo, um episódio lamentável mostrou o quanto ainda é preciso evoluir. Uma torcedora do Fortaleza hostilizou e constrangeu dois espectadores que apenas vestiam camisas pretas — sem manifestações ou provocações — sob a acusação de que seriam rubro-negros. Ambos acabaram retirados do setor, em total desrespeito ao espírito esportivo.

É preciso promover Um Futebol mais justo, acolhedor e civilizado.

O Flamengo não aceita retrocessos e vai seguir defendendo Um Futebol Melhor, dentro e fora de campo.