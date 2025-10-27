27/10/2025
Universo POP
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair

Flamengo emite nota de repúdio após torcedores serem hostilizados

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
flamengo-emite-nota-de-repudio-apos-torcedores-serem-hostilizados

Após enfrentar o Fortaleza pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse sábado (25/10), o Flamengo emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira (27/10), repudiando a forma que torcedores foram tratados no Estádio Castelão e também criticando os valores dos ingressos.

Durante a partida diante do Leão do Pici, pelo Campeonato Brasileiro, torcedores do Rubro-Negro foram hostilizados por adeptos locais. Alguns torcedores compraram ingressos para o setor mandante e foram descaracterizados.

Com o passar do jogo, adeptos do Fortaleza se incomodaram com a presença dos torcedores infiltrados. Em um caso específico, uma torcedora expulsou o indivíduo do setor destinado a torcida da casa.

é a torcedora do Fortaleza que expulsou o torcedor do flamengo da parte destinada ao fortaleza pic.twitter.com/jmxEONBMDt

— Bagrescore Brazil (@BagrescoreBr) October 25, 2025

Confira a nota na íntegra:

O Clube de Regatas do Flamengo acredita em um futebol que emociona, une e inspira e que possa ser vivido com paixão e respeito, dentro e fora do campo. Por isso, reafirma seu compromisso com o fair play esportivo, com a civilidade nas arquibancadas e com o direito de todos os torcedores — do time da casa ou visitante — viverem o estádio como um espaço de entretenimento e convivência. 

No Maracanã, o Flamengo recebe com respeito torcedores de todos os clubes. As zonas mistas, onde rubro-negros e visitantes assistem juntos às partidas, são prova de que é possível conviver em paz, com camisas diferentes e o mesmo amor pelo futebol. O Flamengo faz isso por convicção, e não por obrigação. Porque acredita que o futebol deve ser celebrado. 

Infelizmente, o que se viu no Castelão, na partida entre Fortaleza e Flamengo, vai na contramão desse espírito. 

A política de preços praticada para o setor visitante foi incompatível com o princípio da isonomia: enquanto os ingressos para o torcedor do Fortaleza custaram R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) no Maracanã, o torcedor rubro-negro pagou, em média, R$ 231,95 no Castelão — valor que fez com que a torcida visitante, mesmo representando apenas 24% do público, fosse responsável por mais de 70% da arrecadação total de R$ 2,7 milhões. 

Além disso, durante o jogo, um episódio lamentável mostrou o quanto ainda é preciso evoluir. Uma torcedora do Fortaleza hostilizou e constrangeu dois espectadores que apenas vestiam camisas pretas — sem manifestações ou provocações — sob a acusação de que seriam rubro-negros. Ambos acabaram retirados do setor, em total desrespeito ao espírito esportivo. 

É preciso promover Um Futebol mais justo, acolhedor e civilizado. 

O Flamengo não aceita retrocessos e vai seguir defendendo Um Futebol Melhor, dentro e fora de campo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost