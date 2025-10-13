13/10/2025
Flamengo encaminha renovação de contrato com De Arrascaeta; confira

Nesta segunda-feira (13/10), o Flamengo deu mais um passo na renovação de contrato com o uruguaio Giorgian De Arrascaeta. O meio-campista Rubro-Negro de 31 anos está a detalhes de ter o contrato assinado pelo clube do Rio de Janeiro.

Em apuração do Metrópoles, a renovação de contrato está bem encaminhada com Arrascaeta. Nesta segunda, o empresário do atleta teve uma conversa com José Boto, Diretor de Futebol da equipe carioca.

Flamengo encara o Estudiantes em jogo de volta da Libertadores

Emerson Royal e Arrascaeta comemorando gol do Flamengo

Gilvan de Souza/Flamengo2 de 3

3 de 3

Flamengo encara o Estudiantes em jogo de volta da Libertadores

Lucas Figueiredo/Getty Images

Na conversa, houve um entendimento a respeito dos valores e também de tempo de contrato. Segundo pessoas ligadas ao Flamengo, resta somente alguns detalhes que separam Arrascaeta da renovação com o clube.

O uruguaio chegou ao esquadrão vermelho e preto em 2019. Com a camisa do Flamengo, De Arrascaeta entrou em campo em 339 partidas e já balançou as redes em 92 oportunidades.

