Flamengo foi o único time entre os 12 grandes que não teve convocados

O Flamengo foi o único time entre os doze grandes do futebol brasileiro que não contou com jogadores convocados para nenhuma seleção nesta Data Fifa. Em termos de comparação, o Rubro-Negro teve seis jogadores convocados em setembro: Arrascaeta, Varela e Viña (Uruguai), Plata (Equador), Carrascal (Colômbia) e Samuel Lino (Brasil).

Desta vez, o time que mais teve jogadores convocados foi o Palmeiras, com seis atletas. Confira:

Aníbal Moreno e Emiliano Martínez – Argentina

Gustavo Gómez e Ramón Sosa – Paraguai

Emiliano Martínez e Facundo Torres – Uruguai

Quem aparece na sequência é o Corinthians, que contou com quatro convocados:

Memphis Depay – Holanda

Felix Torres – Equador

Hugo Souza – Brasil

Angel Romero – Paraguai

Ainda na região paulista, o São Paulo teve três jogadores chamado para servir seus respectivos times nacionais:

Damián Bobadilla – Paraguai

Gonzalo Tapia – Chile

Nahuel Ferraresi – Venezuela

Fechando os times de São Paulo, o Santos não ficou de fora da lista e teve o zagueiro Alexis Duarte convocado para defender a seleção paraguaia.

No Rio de Janeiro, o Vasco teve dois atletas convocados. O lateral Paulo Henrique foi chamado por Ancelotti para repor a vaga de Wesley, ex-Flamengo. Além do brasileiro, Puma Rodríguez, do Paraguai, também defenderá seu país.

A Colômbia chamou o atacante Serna, do Fluminense. E, no Botafogo, Vitinho recebeu a segunda convocação para a Seleção. Dos quatro grandes do estado, apenas o Flamengo não teve nomes chamados.

Em Minas Gerais, Atlético-MG e Cruzeiro tiveram convocados. O Galo está representado com Júnior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Ivan Román (Chileno). Enquanto isso, Fabrício Bruno, da Raposa, segue sendo opção para compor a zaga do Brasil.

Já no Sul do Brasil, Internacional e Grêmio também não ficaram de fora. O Colorado liberou os colombianos Carbonero, Borré e o paraguaio Benitez para defender suas equipes. O Imortal Tricolor teve Aravena, do Chile, e Noriega, do Peru, convocados.