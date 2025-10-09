Flamengo foi o único time entre os 12 grandes que não teve convocados

O Flamengo foi o único time entre os doze grandes do futebol brasileiro que não contou com jogadores convocados para nenhuma seleção nesta Data Fifa. Em termos de comparação, o Rubro-Negro teve seis jogadores convocados em setembro: Arrascaeta, Varela e Viña (Uruguai), Plata (Equador), Carrascal (Colômbia) e Samuel Lino (Brasil).
Desta vez, o time que mais teve jogadores convocados foi o Palmeiras, com seis atletas. Confira:
- Aníbal Moreno e Emiliano Martínez – Argentina
- Gustavo Gómez e Ramón Sosa – Paraguai
- Emiliano Martínez e Facundo Torres – Uruguai
Quem aparece na sequência é o Corinthians, que contou com quatro convocados:
- Memphis Depay – Holanda
- Felix Torres – Equador
- Hugo Souza – Brasil
- Angel Romero – Paraguai
Ainda na região paulista, o São Paulo teve três jogadores chamado para servir seus respectivos times nacionais:
- Damián Bobadilla – Paraguai
- Gonzalo Tapia – Chile
- Nahuel Ferraresi – Venezuela
Fechando os times de São Paulo, o Santos não ficou de fora da lista e teve o zagueiro Alexis Duarte convocado para defender a seleção paraguaia.
No Rio de Janeiro, o Vasco teve dois atletas convocados. O lateral Paulo Henrique foi chamado por Ancelotti para repor a vaga de Wesley, ex-Flamengo. Além do brasileiro, Puma Rodríguez, do Paraguai, também defenderá seu país.
A Colômbia chamou o atacante Serna, do Fluminense. E, no Botafogo, Vitinho recebeu a segunda convocação para a Seleção. Dos quatro grandes do estado, apenas o Flamengo não teve nomes chamados.
Em Minas Gerais, Atlético-MG e Cruzeiro tiveram convocados. O Galo está representado com Júnior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Ivan Román (Chileno). Enquanto isso, Fabrício Bruno, da Raposa, segue sendo opção para compor a zaga do Brasil.
Já no Sul do Brasil, Internacional e Grêmio também não ficaram de fora. O Colorado liberou os colombianos Carbonero, Borré e o paraguaio Benitez para defender suas equipes. O Imortal Tricolor teve Aravena, do Chile, e Noriega, do Peru, convocados.