Flamengo mantém invencibilidade diante do Palmeiras no Brasileirão

Na tarde deste domingo (19/10), o Flamengo recebeu o Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 3 x 2. Com o resultado, o esquadrão vermelho e preto manteve um marca importante: não perde para o Palmeiras no Brasileirão há oito anos.
Leia também
-
Flamengo e Palmeiras fazem “final antecipada”. Saiba onde assistir
-
Jogador do Flamengo é flagrado em balada antes de jogo contra o Verdão
-
Flamengo posta sobre arbitragem antes de jogo contra o Palmeiras; veja
-
Libra consegue reaver na Justiça dinheiro bloqueado pelo Flamengo
3 imagensFechar modal.1 de 3
Arrascaeta comemorando gol diante do Palmeiras no Maracanã
Gilvan de Souza/Flamengo2 de 3
Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
Adriano Fontes/Flamengo3 de 3
Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo diante do Palmeiras
Adriano Fontes/Flamengo
A última vez que o Verdão conseguiu derrotar o Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro foi em 2017. Na 34ª rodada daquela temporada, o Palmeiras venceu por 2 x 0, com gols marcados por Deyverson, que balançou as redes nas duas oportunidades.
Depois, as equipes se enfrentaram novamente 16 vezes. O Flamengo venceu oito confrontos e o placar permaneceu igualado em outras oito partidas. Nesses jogos, o Flamengo marcou 26 gols e o Palmeiras balançou as redes 10.
Invencibilidade Rubro-Negra no Brasileirão diante do Palmeiras
- Palmeiras 1 x 1 Flamengo – 2018
- Flamengo 1 x 1 Palmeiras – 2018
- Flamengo 3 x 0 Palmeiras – 2019
- Palmeiras 1 x 3 Flamengo – 2019
- Palmeiras 1 x 1 Flamengo – 2020
- Flamengo 2 x 0 Palmeiras – 2020
- Flamengo 1 x 0 Palmeiras – 2021
- Palmeiras 1 x 3 Flamengo – 2021
- Flamengo 0 x 0 Palmeiras – 2022
- Palmeiras 1 x 1 Flamengo – 2022
- Palmeiras 1 x 1 Flamengo – 2023
- Flamengo 3 x 0 Palmeiras – 2023
- Palmeiras 0 x 0 Flamengo – 2024
- Flamengo 1 x 1 Palmeiras – 2024
- Palmeiras 0 x 2 Flamengo – 2025
- Flamengo 3 x 2 Palmeiras – 2025