Flamengo mantém invencibilidade diante do Palmeiras no Brasileirão

Na tarde deste domingo (19/10), o Flamengo recebeu o Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 3 x 2. Com o resultado, o esquadrão vermelho e preto manteve um marca importante: não perde para o Palmeiras no Brasileirão há oito anos.

Arrascaeta comemorando gol diante do Palmeiras no Maracanã

Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo diante do Palmeiras

A última vez que o Verdão conseguiu derrotar o Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro foi em 2017. Na 34ª rodada daquela temporada, o Palmeiras venceu por 2 x 0, com gols marcados por Deyverson, que balançou as redes nas duas oportunidades.

Depois, as equipes se enfrentaram novamente 16 vezes. O Flamengo venceu oito confrontos e o placar permaneceu igualado em outras oito partidas. Nesses jogos, o Flamengo marcou 26 gols e o Palmeiras balançou as redes 10.

Invencibilidade Rubro-Negra no Brasileirão diante do Palmeiras