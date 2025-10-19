19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Flamengo mantém invencibilidade diante do Palmeiras no Brasileirão

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
flamengo-mantem-invencibilidade-diante-do-palmeiras-no-brasileirao

Na tarde deste domingo (19/10), o Flamengo recebeu o Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 3 x 2. Com o resultado, o esquadrão vermelho e preto manteve um marca importante: não perde para o Palmeiras no Brasileirão há oito anos.

Leia também

3 imagensFlamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato BrasileiroArrascaeta comemorando gol pelo Flamengo diante do PalmeirasFechar modal.1 de 3

Arrascaeta comemorando gol diante do Palmeiras no Maracanã

Gilvan de Souza/Flamengo2 de 3

Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Adriano Fontes/Flamengo3 de 3

Arrascaeta comemorando gol pelo Flamengo diante do Palmeiras

Adriano Fontes/Flamengo

A última vez que o Verdão conseguiu derrotar o Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro foi em 2017. Na 34ª rodada daquela temporada, o Palmeiras venceu por 2 x 0, com gols marcados por Deyverson, que balançou as redes nas duas oportunidades.

Depois, as equipes se enfrentaram novamente 16 vezes. O Flamengo venceu oito confrontos e o placar permaneceu igualado em outras oito partidas. Nesses jogos, o Flamengo marcou 26 gols e o Palmeiras balançou as redes 10.

Invencibilidade Rubro-Negra no Brasileirão diante do Palmeiras

  • Palmeiras 1 x 1 Flamengo – 2018
  • Flamengo 1 x 1 Palmeiras – 2018
  • Flamengo 3 x 0 Palmeiras – 2019
  • Palmeiras 1 x 3 Flamengo – 2019
  • Palmeiras 1 x 1 Flamengo – 2020
  • Flamengo 2 x 0 Palmeiras – 2020
  • Flamengo 1 x 0 Palmeiras – 2021
  • Palmeiras 1 x 3 Flamengo – 2021
  • Flamengo 0 x 0 Palmeiras – 2022
  • Palmeiras 1 x 1 Flamengo – 2022
  • Palmeiras 1 x 1 Flamengo – 2023
  • Flamengo 3 x 0 Palmeiras – 2023
  • Palmeiras 0 x 0 Flamengo – 2024
  • Flamengo 1 x 1 Palmeiras – 2024
  • Palmeiras 0 x 2 Flamengo – 2025
  • Flamengo 3 x 2 Palmeiras – 2025

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost