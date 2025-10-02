Flamengo mantém série invicta de 15 anos sobre o Cruzeiro; entenda

Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebeu o Cruzeiro no Maracanã, na noite desta quinta-feira (2/10). A rede não foi balançada e a partida terminou empatada sem gols. Com o resultado, o Rubro-Negro manteve um retrospecto positivo sobre o clube mineiro. O Flamengo não perde para o Cruzeiro como mandante no Brasileirão há 15 anos.
Leia também
-
Brasileirão: em jogo disputado, Flamengo e Cruzeiro empatam sem gols
-
Flamengo faz post enigmático sobre arbitragem e divide opiniões na web
-
Gabigol de volta ao Maracanã em Flamengo x Cruzeiro; veja e aposte
-
Flamengo e Cruzeiro terão força máxima em duelo direto no Brasileirão
A última derrota para a equipe Celeste foi em novembro de 2010. Pela 37ª rodada da competição nacional daquele ano, a Raposa venceu por 2 x 1 no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Flamengo e Cruzeiro empataram em 0 x 0, no Maracanã
Wagner Meier/Getty Images2 de 3
No domingo (5/10) , às 20h30, o Cruzeiro joga contra o lanterna do campeonato, Sport, no Mineirão
Thaís Magalhães/Cruzeiro3 de 3
O Flamengo volta a campo no domingo (5/10), às 18h30, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova
Gilvan de Souza/Flamengo
Desde então, as equipes se enfrentaram 12 vezes pelo Campeonato Brasileiro e com o Flamengo atuando em casa, contando a partida da noite desta quinta-feira (2/10). O Rubro-negro venceu oito confrontos e empatou outros quatro.
Jogos entre Flamengo x Cruzeiro:
- Flamengo 5 x 1 Cruzeiro – 2011
- Flamengo 1 x 1 Cruzeiro – 2012
- Flamengo 1 x 1 Cruzeiro – 2013
- Flamengo 3 x 0 Cruzeiro – 2014
- Flamengo 2 x 0 Cruzeiro – 2015
- Flamengo 2 x 1 Cruzeiro – 2016
- Flamengo 2 x 0 Cruzeiro – 2017
- Flamengo 1 x 0 Cruzeiro – 2018
- Flamengo 3 x 1 Cruzeiro – 2019
- Flamengo 1 x 1 Cruzeiro – 2023
- Flamengo 2 x 1 Cruzeiro – 2024
- Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – 2025
Agora, Flamengo e Cruzeiro voltam a jogar pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. O Rubro-negro vai até Salvador para enfrentar o Bahia. A bola rola às 18h30, no domingo (5/10), na Arena Fonte Nova. Já o Cruzeiro recebe o Sport no Mineirão, no mesmo dia, às 20h30.