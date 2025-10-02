02/10/2025
Flamengo mantém série invicta de 15 anos sobre o Cruzeiro; entenda



Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebeu o Cruzeiro no Maracanã, na noite desta quinta-feira (2/10). A rede não foi balançada e a partida terminou empatada sem gols. Com o resultado, o Rubro-Negro manteve um retrospecto positivo sobre o clube mineiro. O Flamengo não perde para o Cruzeiro como mandante no Brasileirão há 15 anos.

A última derrota para a equipe Celeste foi em novembro de 2010. Pela 37ª rodada da competição nacional daquele ano, a Raposa venceu por 2 x 1 no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Desde então, as equipes se enfrentaram 12 vezes pelo Campeonato Brasileiro e com o Flamengo atuando em casa, contando a partida da noite desta quinta-feira (2/10). O Rubro-negro venceu oito confrontos e empatou outros quatro.

Jogos entre Flamengo x Cruzeiro:

  • Flamengo 5 x 1 Cruzeiro – 2011
  • Flamengo 1 x 1 Cruzeiro – 2012
  • Flamengo 1 x 1 Cruzeiro – 2013
  • Flamengo 3 x 0 Cruzeiro – 2014
  • Flamengo 2 x 0 Cruzeiro – 2015
  • Flamengo 2 x 1 Cruzeiro – 2016
  • Flamengo 2 x 0 Cruzeiro – 2017
  • Flamengo 1 x 0 Cruzeiro – 2018
  • Flamengo 3 x 1 Cruzeiro – 2019
  • Flamengo 1 x 1 Cruzeiro – 2023
  • Flamengo 2 x 1 Cruzeiro – 2024
  • Flamengo 0 x 0 Cruzeiro – 2025

Agora, Flamengo e Cruzeiro voltam a jogar pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. O Rubro-negro vai até Salvador para enfrentar o Bahia. A bola rola às 18h30, no domingo (5/10), na Arena Fonte Nova. Já o Cruzeiro recebe o Sport no Mineirão, no mesmo dia, às 20h30.

