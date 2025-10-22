Flamengo mantém tabu de quase 33 anos contra o Racing; entenda

22/10/2025
Em jogo válido pela semifinal da Libertadores, realizado nesta quarta-feira (22/10), o Flamengo venceu o Racing por 1 x 0 e manteve longa invencibilidade contra os argentinos. O Rubro-Negro não perde para a equipe argentina desde novembro de 1992.

Na ocasião, a La Academia ganhou do time carioca por 1 x 0 pelo jogo de volta da semifinal da Supercopa Libertadores. Na ida, no Brasil, o placar ficou em 3 x 3, com isso, a equipe argentina foi para a final daquela competição. Na decisão, perdeu para o Cruzeiro e ficou com a vice-colocação.

Confira os melhores momentos da vitória do Flamengo por 1 x 0 contra o Racing:

Desde então, os times se enfrentaram cinco vezes em competições oficias, sendo todas as cinco pela Libertadores. Ao todo, foram três empates e duas vitórias dos brasileiros.

Além da partida desta quarta-feira, as equipes se encontraram em outras quatro ocasiões. Duas delas pela fase de grupos de 2023. Na Argentina, empate por 1 x 1, no Maracanã, vitória do Flamengo por 2 x 1.

Flamengo x Racing pela semifinal da Copa Libertadores

Flamengo x Racing pela semifinal da Copa Libertadores

Flamengo x Racing pela semifinal da Copa Libertadores

As outras duas aconteceram nas oitavas de final da Libertadores de 2020. Ambos confrontos terminaram com o resultado de 1 x 1 e, nos pênaltis, o Rubro-Negro se classificou.

O segundo jogo da semifinal da Libertadores 2025 acontece na próxima quarta-feira (29/10), às 21h30, no Estádio Presidente Perón, conhecido como El Cilindro.

A equipe argentina precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar, sem a necessidade de pênaltis, para a final da competição. Por sua vez, um empate garante o Flamengo na decisão.

