flamengo-marca-no-fim,-vence-racing-e-abre-vantagem-na-libertadores

O Flamengo venceu o Racing-ARG, nesta quarta-feira (22/10), por 1 a 0, no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores. O colombiano Jorge Carrascal foi quem marcou o gol que garantiu a vitória rubro-negra. As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires, capital da Argentina.
O duelo começou com festa nas arquibancadas do Maracanã. Os mais de 70 mil torcedores presentes ergueram um mosaico que tomou todo o estádio. O clima festivo, no entanto, logo deu lugar à tensão. O elenco estrelado do time da casa encontrou uma defesa bem postada do outro lado, aliada a já tradicional catimba argentina.
Veja as fotos
Leia Também
O Flamengo até criou boas chances. Luiz Araújo, Pedro e Carrascal pararam no goleiro Cambeses, enquanto Arrascaeta acertou a trave. Apesar do domínio rubro-negro, o Racing teve boas chances em escapadas rápidas, mas também não conseguiu abrir vantagem. O placar zerado ao fim da primeira etapa não refletiu as chances criadas em campo.
Na segunda etapa, o panorama se manteve: domínio do Flamengo, que finalizou a partida com 72% de posse de bola, e os argentinos aproveitando o espaço com contra-ataques. Pedro e Arrascaeta deram lugar a Bruno Henrique e Samu Lino. O ex-jogador do Atlético de Madrid-ESP até conseguiu marcar, mas o VAR assinalou impedimento na jogada.
Poucos minutos depois, foi a vez do BH27 sair cara a cara com o goleiro do Racing, que defendeu. No rebote, Carrascal finalizou e contou com o desvio na defesa para abrir o placar, aos 43 minutos do 2ºt.
O jogo de volta da semifinal será na próxima quarta-feira (29/10), em Buenos Aires. Com a vitória, o Rubro-Negro pode até empatar para avançar à final da Libertadores. Uma vitória do Racing por um gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis, enquanto dois ou mais classificam o time argentino.
Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!