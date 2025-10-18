flamengo-posta-sobre-arbitragem-antes-de-jogo-contra-o-palmeiras;-veja

Neste sábado (18/10), data que antecipa a partida decisiva entre Flamengo e Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-negro utilizou as redes sociais e fez uma postagem sobre a arbitragem que irá comandar o confronto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Na postagem, o Flamengo anuncia: “Nação, confira a equipe de arbitragem escalada para a partida de amanhã entre Flamengo x Palmeiras, válida pela 29ª rodada do Brasileirão”. Nas imagens, o Rubro-negro detalha as últimas atuações dos árbitros nos jogos da equipe.

Wilton Pereira Sampaio, árbitro principal do duelo diante do Palmeiras, apitou os últimos cinco confrontos em um intervalo de um ano. Com Wilton trabalhando, o Flamengo perdeu somente uma vez e venceu quatro partidas.

O Rubro-negro do Rio de Janeiro também detalha as atuações de Max Caio Augusto, que atua como VAR, além dos assistentes de Wilton Pereira Sampaio: Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19/10) pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Maracanã e a bola rola às 16h. Atualmente, o Verdão está na liderança do certame, com 61 pontos. O Rubro-negro aparece na sequência, com 58.