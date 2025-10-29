29/10/2025
Flamengo precisa repetir feito contra o Racing na Argentina; entenda

Momento de decisão para Racing e Flamengo na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (28/10), os clubes se enfrentam pela partida de volta da semifinal da competição internacional. Para carimbar a classificação, o Rubro-Negro precisa repetir o placar conquistado no último compromisso que teve na Argentina contra La Academia.

A última vez em que Racing e Flamengo jogaram em Avellaneda, na Argentina, foi pela fase de grupos da Libertadores em 2023. Argentinos e brasileiros empataram em 1 x 1, gols marcados Nicólas Oroz, para o Racing, e Gabigol, para o Flamengo.

 

#RACING 1 x 1 #FLAMENGO GOLS CONMEBOL #Libertadores 2023https://t.co/9kYjyi4L86 pic.twitter.com/u5zDIPPSeo

— Spike Sports Bra (@Jpaulo_anao) May 5, 2023

Caso o Flamengo repita esse resultado diante do Racing nesta quarta-feira (28/10), o time carioca garante a vaga na final da Copa Libertadores. Qualquer empate garante o Rubro-Negro na decisão. Caso perca por um gol, a vaga será definida nos pênaltis.

A partida de ida, no Maracanã, terminou 1 x 0 para o Flamengo. O gol foi marcado por Carrascal, nos minutos finais. O duelo foi disputado na última quarta-feira (22/10) e contou com um público de 71.378 pessoas.

