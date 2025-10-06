Flamengo presta solidariedade após Éverton Ribeiro revelar câncer

Nesta segunda-feira (6/10), o meio-campista Éverton Ribeiro revelou aos fãs que foi diagnosticado com câncer na tireoide há um mês. O jogador informou que passou por uma cirurgia durante a manhã e agora segue em tratamento.

Nas redes sociais, o Flamengo, ex-clube do meia, desejou uma boa recuperação ao atleta e relembrou sua passagem pelo clube carioca.

Everton, hoje o vermelho e preto não são as cores que você defende, mas saiba que para sempre vai te acompanhar “e proteger como o Manto de Nossa Senhora”, como você declarou uma vez. O Flamengo e a Nação te desejam muita força e uma pronta recuperação, Miteiro.

Éverton Ribeiro foi anunciado no Flamengo em 2017 e atuou pelo rubro-negro durante sete temporadas. Em 2019, o camisa 10 teve a sua melhor passagem pela equipe do Rio de Janeiro, ao conquistar a Libertadores, Campeonato Carioca e Brasileirão no mesmo ano.

O jogador venceu a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-americana. Ao total, ele disputou 211 jogos e balançou as redes em 26 oportunidades.