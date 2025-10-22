flamengo-quebra-invencibilidade-do-racing-diante-de-clubes-brasileiros

Pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, o Flamengo recebeu o Racing no Maracanã nesta quarta-feira (22/10). Com o gol marcado no fim do jogo, o Rubro-negro venceu por 1 x 0. Com o resultado positivo, o clube do Rio de Janeiro quebrou a invencibilidade dos argentinos sobre brasileiros.
Antes de entrar no Maracanã diante do Flamengo, o Racing estava invicto contra clubes do Brasil nas últimas oito partidas. Nestes confrontos, a equipe argentina venceu sete jogos e empatou somente um. Os duelos são válidos pela Libertadores, Copa Sul-Americana e Recopa.
Nesta temporada, antes de enfrentar o Flamengo pela semifinal da competição, o Racing enfrentou o Fortaleza duas vezes na fase de grupos da Libertadores. Na primeira partida, em abril, os argentinos venceram por 3 x 0 com gols marcados por Sosa, Almendra e Salas.
No segundo confronto entre Racing x Fortaleza, desta vez em Avellaneda, a equipe azul e branca voltou a vencer o Leão do Pici, desta vez por 1 x 0. O gol da vitória foi marcado por Adrián Martínez, no fim da partida.
Resultados do Racing diante de clubes brasileiros:
- Racing 1 x 0 Fortaleza – Libertadores 2025 (Fase de grupos)
- Fortaleza 0 x 3 Racing – Libertadores 2025 (Fase de grupos)
- Botafogo 0 x 2 Racing – Recopa Sul-Americana 2025
- Racing 2 x 0 Botafogo – Recopa Sul-Americana 2025
- Racing 3 x 1 Cruzeiro – Sul-Americana 2024 (Final)
- Racing 2 x 1 Corinthians – Sul-Americana 2024 (Semifinal)
- Corinthians 2 x 2 Racing – Sul-Americana 2024 (Semifinal)
- Racing 4 x 1 Athletico-PR – Sul-Americana 2024 (Quartas de final)