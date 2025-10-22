22/10/2025
Flamengo quebra invencibilidade do Racing diante de clubes brasileiros

Pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores, o Flamengo recebeu o Racing no Maracanã nesta quarta-feira (22/10). Com o gol marcado no fim do jogo, o Rubro-negro venceu por 1 x 0. Com o resultado positivo, o clube do Rio de Janeiro quebrou a invencibilidade dos argentinos sobre brasileiros.

Antes de entrar no Maracanã diante do Flamengo, o Racing estava invicto contra clubes do Brasil nas últimas oito partidas. Nestes confrontos, a equipe argentina venceu sete jogos e empatou somente um. Os duelos são válidos pela Libertadores, Copa Sul-Americana e Recopa.

Nesta temporada, antes de enfrentar o Flamengo pela semifinal da competição, o Racing enfrentou o Fortaleza duas vezes na fase de grupos da Libertadores. Na primeira partida, em abril, os argentinos venceram por 3 x 0 com gols marcados por Sosa, Almendra e Salas.

No segundo confronto entre Racing x Fortaleza, desta vez em Avellaneda, a equipe azul e branca voltou a vencer o Leão do Pici, desta vez por 1 x 0. O gol da vitória foi marcado por Adrián Martínez, no fim da partida.

Resultados do Racing diante de clubes brasileiros:

  • Racing 1 x 0 Fortaleza – Libertadores 2025 (Fase de grupos)
  • Fortaleza 0 x 3 Racing – Libertadores 2025 (Fase de grupos)
  • Botafogo 0 x 2 Racing – Recopa Sul-Americana 2025
  • Racing 2 x 0 Botafogo – Recopa Sul-Americana 2025
  • Racing 3 x 1 Cruzeiro – Sul-Americana 2024 (Final)
  • Racing 2 x 1 Corinthians – Sul-Americana 2024 (Semifinal)
  • Corinthians 2 x 2 Racing – Sul-Americana 2024 (Semifinal)
  • Racing 4 x 1 Athletico-PR – Sul-Americana 2024 (Quartas de final)

 

