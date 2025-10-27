flamengo-repudia-ingressos-abusivos-e-atitude-hostil-a-torcedores-em-jogo-contra-o-fortaleza

O Flamengo publicou uma nota oficial nesta segunda-feira (27/10) para manifestar preocupação com situações consideradas incompatíveis com o espírito esportivo durante a derrota para o Fortaleza, no Castelão, no sábado (25/10). No comunicado, o clube criticou abertamente o preço dos ingressos destinado aos visitantes e relatou um episódio de constrangimento no estádio, pedindo avanços por um futebol mais justo e acolhedor.

O clube carioca destacou que vê o futebol como uma ferramenta de união, emoção e respeito, defendendo a convivência harmônica entre torcidas rivais. O Flamengo citou a experiência do Maracanã, onde há setores mistos e frequentadores de diferentes clubes assistem juntos aos jogos, considerado pelo Rubro-Negro exemplo de que é possível celebrar o futebol com civilidade.

Torcedora do Fortaleza hostiliza torcedores que estavam com camisas pretas no setor da equipe nordestina

A nota ressalta a diferença no valor dos ingressos: enquanto o torcedor do Fortaleza pagou R$ 60 (inteira) para assistir ao jogo no Maracanã, a torcida do Flamengo desembolsou em média R$ 231,95 pelo bilhete de visitante no Castelão. Mesmo representando apenas 24% do público, o clube afirma que os torcedores rubro-negro responderam por mais de 70% da arrecadação total do duelo, que chegou a R$ 2,7 milhões.

O clube também relatou um caso durante o jogo em que dois torcedores, apenas por vestirem camisas pretas, foram constrangidos por uma torcedora do Fortaleza e tiveram que deixar o setor. Para o Flamengo, episódios assim mostram a necessidade de avanços em hospitalidade e respeito nos estádios. No fim da nota, o Rubro-Negro reafirma o compromisso de seguir defendendo um futebol melhor dentro e fora de campo.

Leia a nota na íntegra

O Clube de Regatas do Flamengo acredita em um futebol que emociona, une e inspira e que possa ser vivido com paixão e respeito, dentro e fora do campo. Por isso, reafirma seu compromisso com o fair play esportivo, com a civilidade nas arquibancadas e com o direito de todos os torcedores — do time da casa ou visitante — viverem o estádio como um espaço de entretenimento e convivência.

No Maracanã, o Flamengo recebe com respeito torcedores de todos os clubes. As zonas mistas, onde rubro-negros e visitantes assistem juntos às partidas, são prova de que é possível conviver em paz, com camisas diferentes e o mesmo amor pelo futebol. O Flamengo faz isso por convicção, e não por obrigação. Porque acredita que o futebol deve ser celebrado.

Infelizmente, o que se viu no Castelão, na partida entre Fortaleza e Flamengo, vai na contramão desse espírito.

A política de preços praticada para o setor visitante foi incompatível com o princípio da isonomia: enquanto os ingressos para o torcedor do Fortaleza custaram R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) no Maracanã, o torcedor rubro-negro pagou, em média, R$ 231,95 no Castelão — valor que fez com que a torcida visitante, mesmo representando apenas 24% do público, fosse responsável por mais de 70% da arrecadação total de R$ 2,7 milhões.

Além disso, durante o jogo, um episódio lamentável mostrou o quanto ainda é preciso evoluir. Uma torcedora do Fortaleza hostilizou e constrangeu dois espectadores que apenas vestiam camisas pretas — sem manifestações ou provocações — sob a acusação de que seriam rubro-negros. Ambos acabaram retirados do setor, em total desrespeito ao espírito esportivo.

É preciso promover Um Futebol mais justo, acolhedor e civilizado.

O Flamengo não aceita retrocessos e vai seguir defendendo Um Futebol Melhor, dentro e fora de campo.