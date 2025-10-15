Flamengo tira jogador do clássico por motivo inusitado; entenda

Na noite desta quarta-feira (15/10), o Flamengo visita o Botafogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30. Em virtude da partida acontecer no Estádio Nilton Santos, casa do Glorioso, De La Cruz será poupado por conta do gramado sintético.

Leia também

Em informação divulgada pelo Flamengo momentos antes do clássico diante do Botafogo, foi confirmado que o uruguaio foi vetado da partida. Além do meia uruguaio, outros dois atletas não serão opções para o técnico Filipe Luís.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Nicolas De La Cruz foi desfalque na Copa do Mundo de Clubes.

Buda Mendes/Getty Images 2 de 3

Flamengo faz aniversário de 130 anos no dia 17 de novembro.

Ruano Carneiro/Getty Images 3 de 3

Allan, meio-campista do Flamengo

Ricardo Moreira/Getty Images

Allan, meio-campista de 28 anos, está com dores no pé esquerdo e desfalcará o Flamengo no clássico. Segundo o Rubro-negro, o jogador está em tratamento com o departamento médico do clube.

Outro jogador que não poderá entrar em campo contra o Botafogo será Saúl. O espanhol se recupera de dores no calcanhar esquerdo e ainda não apresenta condições de jogo.