Flamengo tropeça e Palmeiras pode abrir na liderança do Brasileirão

Escrito por Agência Brasil
flamengo-tropeca-e-palmeiras-pode-abrir-na-lideranca-do-brasileirao

O torcedor do Flamengo esperava acordar na liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Faltou, porém, combinar com o Fortaleza. A derrota rubro-negra para o Leão do Pici, por 1 a 0, na noite de sábado (25), na Arena Castelão, foi comemorada também pelo Palmeiras, que não apenas manteve o primeiro lugar como pode abrir distância na ponta da tabela ainda neste domingo (26).

 

A equipe carioca tem os mesmos 61 pontos do Verdão, mas fica atrás pelo número de vitórias. Às 20h30 (horário de Brasília), o Alviverde recebe o Cruzeiro, terceiro colocado, no Allianz Parque, em São Paulo. Em caso de triunfo, a equipe paulista recupera a vantagem de três pontos que tinha para o rival antes desta 30ª rodada. Já os mineiros, se vencerem, diminuem para dois pontos a diferença para Palmeiras e Flamengo e deixam a briga pelo título mais embolada.

 

O Fortaleza, por sua vez, ganhou respiro na luta pela permanência na elite do Brasileirão. A equipe cearense foi a 27 pontos, no 18º lugar, a quatro pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que reúne as quatro piores campanhas da competição (o chamado Z-4). O Leão do Pici pode ser ultrapassado pelo Juventude (26 pontos), que visita o Grêmio neste domingo, às 16h, na Arena tricolor, em Porto Alegre.

 

O gol da vitória dos anfitriões saiu aos 11 minutos do primeiro tempo, com Breno Lopes. O atacante – ironicamente, ex-Palmeiras – recebeu na intermediária pela direita, avançou e chutou rasteiro e cruzado, de fora da área, no canto esquerdo do goleiro Agustín Rossi. O Flamengo pressionou atrás da virada ou, pelo menos, do empate, mas o Tricolor resistiu e garantiu os três pontos, para delírio da torcida local – e do Palmeiras.

 

Mais jogos de sábado

 

Quem também comemorou o resultado da Arena Castelão foi o Mirassol. Sensação do Brasileirão, os paulistas bateram o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, em Recife. O Leão do interior, caçula da Série A e quarto colocado, chegou a 55 pontos e está a seis de Flamengo e Palmeiras – mas com um jogo a mais que o Rubro-Negro carioca e dois a mais que o Verdão. Os pernambucanos, com 17 pontos, continuam na última posição.

 

O Sport perdeu o meia Matheusinho logo aos 20 minutos, expulso. Sete minutos depois, o Mirassol aproveitou a vantagem numérica e saiu na frente com Negueba. Os donos da casa conseguiram igualar aos 37, com o também atacante Derik Lacerda, de cabeça. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, porém, o meia Guilherme Marques deu o triunfo aos paulistas.

 

O Ceará, por sua vez, lamentou a vitória do Fortaleza. E não somente pela rivalidade. É que o Vozão perdeu do Atlético-MG por 1 a 0, em confronto direto para se distanciar do Z-4. O volante Alan Franco balançou as redes da Arena MRV, em Belo Horizonte, aos 23 segundos do primeiro tempo, marcando o gol mais rápido do Brasileirão. O Galo agora tem 36 pontos e subiu para 12º. O Alvinegro cearense, com 35 pontos, caiu para 14º.

 

Outro time em situação complicada no Brasileirão é o Internacional, superado pelo Fluminense por 1 a 0 no Maracanã. O lateral Samuel Xavier, aos 15 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória tricolor no Rio de Janeiro. Os cariocas foram a 44 pontos, em sétimo, a dois pontos do Botafogo, última equipe na zona de classificação à próxima Libertadores, que envolve os seis primeiros colocados (o chamado G-6). O Colorado, com 35 pontos, continua perto do Z-4, na 15ª posição.

 

Primeiro time dentro do Z-4, o Vitória teve a chance de dormir fora da zona de rebaixamento, mas foi derrotado em casa pelo Corinthians, por 1 a 0. O Timão teve Breno Bidon expulso aos 33 minutos da etapa final, mas chegou ao triunfo no Barradão, em Salvador, mesmo com um a menos, com o gol do também volante Charles, aos 41.

 

O Alvinegro soma 39 pontos, na décima posição. O Rubro-Negro baiano segue na 17ª posição, com os mesmos 31 pontos do Santos, mas ficando atrás por ter uma vitória a menos. Neste domingo, o Peixe encara o Botafogo às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e pode aproveitar a derrota do Leão para se afastar do Z-4. O jogo será transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

 

Na última partida de sábado, o São Paulo freou a sequência de três derrotas seguidas e venceu o Bahia por 2 a 0, no Morumbis. O atacante Luciano – que chegou ao centésimo gol pelo clube – e o volante Damián Bobadilla marcaram para o time da capital paulista, que foi a 41 pontos, na oitava posição. O Esquadrão de Aço, que buscava a terceira vitória consecutiva, permanece com 49 pontos, em quinto.

