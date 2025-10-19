Flamengo vence Palmeiras por 3 a 2 em partida decisiva pelo Brasileirão

O Flamengo derrotou o Palmeiras por 3 a 2 na tarde deste domingo (19), no Maracanã, em partida marcada pela tensão e polêmicas de arbitragem, válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, considerado uma “final antecipada”, aumentou a disputa pelo título nacional entre as duas equipes.

Os gols da vitória rubro-negra foram marcados por De Arrascaeta, Jorginho e Pedro, todos ainda no primeiro tempo. O Palmeiras reagiu com Vitor Roque e Gustavo Gómez, que marcou nos acréscimos da segunda etapa. Apesar da derrota, o Verdão continua na liderança do campeonato, com vantagem no critério de desempate, já que o Flamengo igualou os 61 pontos da equipe alviverde.

O clássico também foi marcado por desentendimentos entre jogadores e reclamações contra a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, especialmente após a marcação de um pênalti a favor do Flamengo. A partida mostrou a eficiência do ataque rubro-negro, que converteu três finalizações em gol e ultrapassou a marca de 110 tentos em 2025. O Flamengo volta a campo na quarta-feira pela Libertadores contra o Racing, enquanto o Palmeiras enfrenta a LDU na quinta-feira, em Quito.