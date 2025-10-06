Flamengo vs LIBRA: Ex-presidente do clube aprovou critérios de divisão de dinheiro da Globo

A confusão envolvendo o bloqueio judicial de cotas pagas pela Globo para clubes da da LIBRA promovido pelo Flamengo acaba de ganhar um novo capítulo. Segundo o jornalista Danilo Lavieri, do Uol, um documento, ata de uma reunião da entidade de setembro de 2024, comprova através de assinaturas dos presidentes de clubes do bloco, incluindo Rodolfo Landim, ex-presidente do rubro-negro, que os critérios de distribuição de receitas no contrato de TV, questionados na Justiça, foram aprovados com unanimidade.

Até então, o principal argumento para que o Flamengo conseguisse o bloqueio das cotas era o fato de que os critérios não seriam claros e não teriam sido aprovados por qualquer gestão do rubro-negro, sendo a comandada por Rodolfo Landim, que deixou a presidência em dezembro de 2024, e a atual, que tem Luiz Eduardo Baptista, o “Bap”, como atual presidente.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Documento assinado digitalmente por Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, que aprovou a distribuição de receitas da TV Globo para os clubes da LIBRA / Reprodução: Uol Landim e BAP (Alexandre Vidal/Flamengo) Rodrigo Dunshee e Rodolfo Landim (Agência BR) Luciano Bandeira, presidente da OAB, se encontrou com dirigentes do Flamengo para anunciar apoio a Rodrigo Dunshee (Reprodução) Rodolfo Landim e Gabigol (Reprodução) Voltar

Próximo

Em nota enviada ao Uol, o Flamengo rebateu o argumento de que o documento de 2024 aprovaria a distribuição de receitas, uma vez que o clube entende que os critérios estabelecidos não estão claros, com isso há margem para questionar judicialmente.

“O texto exclui a parte da ponderação com base nas receitas de cada plataforma de exibição. No contrato, a Globo paga um preço por todos os direitos. Não existe a explicitação de preço por plataforma. Portanto o texto do Anexo 1 não é exequível. Faltam dados essenciais para se aferir os percentuais de rateio. O texto do Anexo 1 precisa ser alterado para que se tenha uma fórmula que possa ser calculada”, disse o clube em nota oficial.

A LIBRA, em contrapartida, diz que os critérios não só são claros, como a Globo não conseguiria distribuir os recursos, em pagamentos já feitos no começo do ano, se não houvessem regras pré-estabelecidas de forma transparente.

Entenda qual é o critério

Na reunião realizada em setembro de 2024, que contou com a presença dos clubes da LIBRA que estão na primeira divisão: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Bahia, Vitória, Atlético-MG e Grêmio, os clubes definiram o seguinte critério:

“A Porcentagem de audiência de cada Clube: (Soma do número de indivíduos que assistiram aos jogos ao vivo do Clube como mandante e visitante dividido por dois) dividido pelo número total de indivíduos que assistiram aos jogos da Série A do campeonato na plataforma”.

Com o critério definido, em dezembro do mesmo ano, os clubes assinaram o contrato com a TV Globo para venda dos direitos de TV nas plataformas pagas (TV fechada e pay per view) e TV aberta.

R$ 77 milhões bloqueados pelos clubes após Flamengo entrar na Justiça

No final do mês de setembro, o Flamengo obteve uma liminar para bloquear o pagamento de R$ 77 milhões que seriam distribuídos para os clubes da LIBRA pela TV Globo pelos direitos de transmissão. A Justiça acatou o argumento do clube de que o Flamengo seria prejudicado enquanto a distribuição de direitos não tiver critérios claros.

O clube alega não ter aprovado a distribuição de receita e que não há critérios claros para distribuição de direitos por pay per view. Desde o começo do ano, o Flamengo tenta voltar o critério de cadastros no Premiere, plataforma paga da Globo para o futebol, para aumento de receitas.