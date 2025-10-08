Flamengo vs Palmeiras: presidentes trocam farpas que vão desde liga a empréstimo ao Vasco

A guerra aberta entre Flamengo e Palmeiras por conta do bloqueio de recursos do contrato da LIBRA com a Globo promovido pelo rubro-negro ganhou mais um capítulo repleto de troca de farpas e acusações. Em uma reunião realizada no clube na última terça-feira (7/10), Luiz Eduardo Baptista, o “Bap”, presidente do Flamengo, acusou Leila Pereira, do alviverde, de ter “agenda própria”, além de colocar em dúvida o empréstimo feito pela Crefisa, banco que pertence a dirigente e ao marido José Roberto Lamacchia, ao Vasco da Gama. Em resposta, a presidente do Palmeiras respondeu na mesma moeda e ainda relembrando uma antiga fala de Bap.

“Não tenho dúvida nenhuma de que existe uma agenda muito clara. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco”, disse o presidente do Flamengo durante a reunião em um áudio vazado.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo em reunião do Conselho Deliberativo do clube Reprodução/Mariana Sá/Flamengo Leila Pereira em entrevista após a reunião na CBF Reprodução/x BAP, novo presidente do Flamengo (Divulgação) Leila Pereira Foto: Fabio Menotti/Palmeiras

Bap ainda questionou se o interesse por trás do empréstimo de R$ 80 milhões ao cruzmaltino não tem como objetivo comprar o clube rival ao Flamengo: “Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do negócio que não vai bem ou garantia de bens reais? Sua casa, seu barco, seu apartamento. Quem pede ações da SAF se não puder ser pago?”.

Horas depois, Leila Pereira rebateu a fala dizendo que trabalha pelo coletivo do futebol brasileiro e ainda relembrou uma fala polêmica de Bap nos tempos em que o dirigente era presidente da Sky Brasil, empresa de venda de pacotes de TV por assinatura via satélite.

“O presidente Bap tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muita clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores (…) Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo: não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix”, disse Leila.

A referência à Netflix na declaração remota uma declaração polêmica de Luiz Eduardo Baptista em 2014, na época em que era dirigente da Sky, quando declarou que a empresa de TV fechada poderia comprar a Netflix no Brasil caso incomodasse. De lá para cá, o mercado de streaming se expandiu, ultrapassando a TV fechada.