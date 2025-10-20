Flamengo x Palmeiras: CBF divulga áudio do VAR em possível pênalti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesse domingo (19/10), os áudios do VAR do possível pênalti de Jorginho em Gustavo Gómez, em Flamengo 3 x 2 Palmeiras, além de duas supostas faltas em lance que originou penalidade máxima ao Rubro-Negro.

Aos 3 minutos de jogo, Jorginho teve contato com as duas mãos nas costas do defensor do Palmeiras enquanto pulava para cabecear. Em campo, Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir. Já na cabine do VAR, o lance não teve impacto faltoso.

“Wilton, pode seguir. Os dois braços estão estendidos e não faz a flexão com impacto para empurrão”, disse o árbitro de vídeo.

Já no lance em que foi marcado pênalti em Pedro, foram analisados dois lances: uma suposta falta na fase de ataque do Palmeiras, em Vitor Roque, e também o encontrão entre o centroavante do Palmeiras e Bruno Fuchs.

“Wilton, foi checado duas possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque (lance de Vitor Roque) e depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor (Fuchs). O pênalti está confirmado. O jogador defensor (Fuchs) se coloca na frente do jogador atacante (Pedro), que vai só se desvencilhar dele, acabam trombando e ele (Fuchs) deixa o corpo cair. Depois ele (Fuchs) comete o pênalti pisando no pé dentro da área. Pênalti confirmado “, analisou o VAR.

Em nota, o Palmeiras afirmou que vai discutir com a Comissão de Arbitragem dentro dos fóruns adequados.