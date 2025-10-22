22/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Flamengo x Racing: saiba onde assistir à semifinal da Libertadores

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
flamengo-x-racing:-saiba-onde-assistir-a-semifinal-da-libertadores

Flamengo e Racing fazem, nesta quarta-feira (22/10), às 21h30 (horário de Brasília), o jogo de ida da semifinal da Libertadores. A partida será disputada no Maracanã.

O confronto é marcado por equilíbrio. São seis vitórias para o Rubro-Negro, contra cinco derrotas, além de seis empates. São 27 gols a favor e 27 contra. O vencedor enfrenta o ganhador de Palmeiras x LDU.

Leia também

Possíveis escalações

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura (Gastón Martirena), Nazareno Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Santiago Sosa (Bruno Zuculini); Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny (Duván Vergara); Maravilla Martínez.

Onde assistir?

A partida entre Flamengo x Racing será transmitida pela TV Globo (canal aberto), GETV (YouTube), ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost