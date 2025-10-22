Flamengo x Racing: saiba onde assistir à semifinal da Libertadores

Flamengo e Racing fazem, nesta quarta-feira (22/10), às 21h30 (horário de Brasília), o jogo de ida da semifinal da Libertadores. A partida será disputada no Maracanã.
O confronto é marcado por equilíbrio. São seis vitórias para o Rubro-Negro, contra cinco derrotas, além de seis empates. São 27 gols a favor e 27 contra. O vencedor enfrenta o ganhador de Palmeiras x LDU.
Possíveis escalações
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura (Gastón Martirena), Nazareno Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Santiago Sosa (Bruno Zuculini); Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny (Duván Vergara); Maravilla Martínez.
Onde assistir?
A partida entre Flamengo x Racing será transmitida pela TV Globo (canal aberto), GETV (YouTube), ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).