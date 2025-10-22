22/10/2025
Flamengo x Racing: veja onde assistir ao jogo de ida da semifinal da Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta (22) no Maracanã, às 21h30; vencedor encara Palmeiras ou LDU na final

O Flamengo recebe o Racing nesta quarta-feira (22/10), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores 2025. A partida promete equilíbrio: em confrontos anteriores, o Rubro-Negro soma seis vitórias, cinco derrotas e seis empates, com 27 gols marcados e 27 sofridos.

O vencedor do duelo enfrentará o ganhador de Palmeiras x LDU na grande final da competição.

Adriano Fontes/Flamengo

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura (Gastón Martirena), Nazareno Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Santiago Sosa (Bruno Zuculini); Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny (Duván Vergara); Maravilla Martínez.

📺 Onde assistir

O confronto entre Flamengo x Racing será transmitido ao vivo por:

  • TV Globo (canal aberto)

  • GETV (YouTube)

  • ESPN (canal fechado)

  • Disney+ (streaming)

Fonte: CONMEBOL e G1
