Flashback explosivo coloca Celina na cena da morte de Odete no fim de "Vale Tudo"

A morte de Odete (Debora Bloch) ainda vai repercutir com força em “Vale Tudo”, e os próximos capítulos prometem sacudir ainda mais a lista de suspeitos. Um flashback inédito vai trazer à tona uma discussão tensa entre a empresária e Celina (Malu Galli), poucas horas antes do disparo fatal.

No embate, uma frase cortante lançada por Celina cai como bomba: “Dane-se o seu dia, Odete”. A cena, carregada de tensão e mágoa, escancara a rivalidade entre as duas e reacende a pergunta que não quer calar: até onde Celina estaria disposta a ir?

A lembrança vem à tona durante os depoimentos conduzidos pelo delegado Mauro (Cláudio Jaborandy), que tenta montar o quebra-cabeça da noite do crime no quarto de hotel. Enquanto isso, a investigação cerca os principais suspeitos: Maria de Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira) e, claro, Celina. Mas uma reviravolta afasta pelo menos um nome da lista: o delegado livra a filha de Raquel (Taís Araujo) de qualquer envolvimento — por enquanto.

Fora da delegacia, a tensão segue alta entre os Roitman. Heleninha, ainda abalada após vagar pelas ruas, retorna para casa em meio a um clima de desconfiança e silêncio cortante. A direção opta por uma estética seca e intensa, com closes agressivos e cortes duros, jogando luz sobre o confronto entre Celina e Odete. O público é empurrado para dentro da cena, sentindo o peso de cada palavra — e se perguntando: essa discussão foi o estopim do crime?

O flashback não apenas empurra Celina para o centro das suspeitas como também reforça o tom psicológico da novela, que segue alimentando teorias e deixando o público sem chão. Será que a vilã caiu pelas mãos da rival que menos se esperava? Ou tudo não passou de um golpe para ela forjar a própria morte e sair do Brasil impune e ilesa.

