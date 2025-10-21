Flávia Saraiva brilha e garante vaga na final da trave no Mundial de Ginástica

A ginasta Flávia Saraiva deu mais um show de talento e leveza no Mundial de Ginástica Artística, realizado em Jacarta, e garantiu vaga na final da trave. A brasileira ficou em segundo lugar na classificatória, com a expressiva nota de 13,833, conquistando o público e os jurados com uma das apresentações mais seguras da competição.

Flávia somou 8,333 pontos de execução e 5,5 de dificuldade, assumindo a liderança provisória. No entanto, foi superada apenas pela chinesa Zhang Qingying, que obteve 14,366. A brasileira terminou empatada com a romena Sabrina Voinea, mas ficou à frente por ter melhor nota de execução.

A final será disputada no próximo sábado (25/10), e Flávia chega como uma das favoritas ao pódio.

🇧🇷 Desempenho das brasileiras

Além de Flávia, outras atletas do Brasil também se apresentaram na trave: Júlia Soares e Sophia Weisberg, que infelizmente não alcançaram pontuação suficiente para avançar à decisão.

Mesmo assim, a classificação de Flávia reafirma o bom momento da ginástica artística feminina brasileira, que vem acumulando resultados expressivos em competições internacionais.

Fonte: Federação Internacional de Ginástica (FIG) / Comitê Olímpico do Brasil (COB)

✍️ Redigido por ContilNet