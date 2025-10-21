Flávia Saraiva brilha e garante vaga na final da trave no Mundial de Ginástica

A ginasta Flávia Saraiva deu mais um show de talento e leveza no Mundial de Ginástica Artística, realizado em Jacarta, e garantiu vaga na final da trave. A brasileira ficou em segundo lugar na classificatória, com a expressiva nota de 13,833, conquistando o público e os jurados com uma das apresentações mais seguras da competição.
Flávia somou 8,333 pontos de execução e 5,5 de dificuldade, assumindo a liderança provisória. No entanto, foi superada apenas pela chinesa Zhang Qingying, que obteve 14,366. A brasileira terminou empatada com a romena Sabrina Voinea, mas ficou à frente por ter melhor nota de execução.
A final será disputada no próximo sábado (25/10), e Flávia chega como uma das favoritas ao pódio.
🇧🇷 Desempenho das brasileiras
Além de Flávia, outras atletas do Brasil também se apresentaram na trave: Júlia Soares e Sophia Weisberg, que infelizmente não alcançaram pontuação suficiente para avançar à decisão.
Mesmo assim, a classificação de Flávia reafirma o bom momento da ginástica artística feminina brasileira, que vem acumulando resultados expressivos em competições internacionais.
Oh Flavia is HERE 💛
Live Scores: https://t.co/8Jiuq2LUWK#ARTWorlds2025 #Gymnastics https://t.co/yS3rQlXZRN pic.twitter.com/cZ0jy3gUHL
— FIG (@gymnastics) October 21, 2025
Fonte: Federação Internacional de Ginástica (FIG) / Comitê Olímpico do Brasil (COB)
✍️ Redigido por ContilNet