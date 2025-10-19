Flávia Viana surge irreconhecível em baile de halloween com fantasia inspirada em filme

19/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
flavia-viana-surge-irreconhecivel-em-baile-de-halloween-com-fantasia-inspirada-em-filme

Flávia Viana estava tão irreconhecível durante o baile de Halloween que precisou carregar uma plaquinha com sua própria foto para que todos soubessem com quem estavam falando. Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, a apresentadora revelou que se inspirou na mensagem do filme “A Substância” para criar a fantasia.

Criar a fantasia não foi tarefa fácil, afinal, o filme que inspirou Flávia, ganhou Oscar de melhor maquiagem e penteados justamente pela caracterização da personagem principal, interpretada por Demi Moore. No longa, uma apresentadora de programa de aeróbica começa a usar uma substância que promete deixá-la mais jovem e aprimorada.

Veja as fotos

Foto/portal LeoDias
Flávia Viana surge irreconhecívelFoto/portal LeoDias
Crédito: Reprodução Instagram @flavia_viana
Flávia Viana se inspirou em “A Substância” para baile de Halloween em SPCrédito: Reprodução Instagram @flavia_viana
Crédito: Reprodução Instagram @flavia_viana
Flávia Viana se inspirou em “A Substância” para baile de Halloween em SPCrédito: Reprodução Instagram @flavia_viana
Foto: Ita Mazzutti
Flávia Viana apresenta o FarraialFoto: Ita Mazzutti
Foto: Ita Mazzutti
Flávia Viana apresenta o FarraialFoto: Ita Mazzutti
Foto: Ita Mazzutti
Flávia Viana apresenta o FarraialFoto: Ita Mazzutti

Mas, ao desrespeitar as regras, ela se transforma em um verdadeiro monstro, inspiração direta para a fantasia da apresentadora. Ao portal LeoDias, ela contou que passou das 10h da manhã às 16h apenas fazendo a maquiagem. Carregando a plaquinha para identificação, ela explicou que o acessório ajudou bastante, já que estava irreconhecível.

Apesar da aparência assustadora, Flávia disse que estava muito feliz e realizada e aproveitou para explicar a mensagem que queria transmitir com sua fantasia: “Quando deu certo e eu consegui juntar a equipe pra gente vir, eu fiquei feliz porque a gente vive um pecado de não poder envelhecer, é um é um perigo”, explicou.

Viana quis provocar uma reflexão sobre a importância de se amar e se valorizar, evitando que a busca por perfeição ou mudanças externas nos faça perder a essência. Segundo Flávia, é fundamental olhar para si mesmo e se aceitar: “Se a gente não se amar e não se olhar no espelho com carinho, vai ser tarde demais”, a famosa refletiu.

