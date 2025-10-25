25/10/2025
Flávio Bolsonaro culpa imprensa após falar em “inveja” de bomba

Escrito por Metrópoles
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) incendiou o debate político ao expressar “inveja” da ação do governo americano que bombardeou e destruiu embarcações carregadas de drogas em alto mar, sugerindo uma medida similar no Brasil.

Em uma postagem inicial, o parlamentar republicou a notícia do ataque dos EUA e comentou: “Que inveja!”

A fala foi amplamente criticada, sendo interpretada como um pedido para que os Estados Unidos bombardeiem a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, gerando memes e fortes reações nas redes sociais.

Pressionado pela repercussão negativa, o senador gravou um vídeo de defesa, onde avaliou que a imprensa estaria distorcendo suas palavras.

