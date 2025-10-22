22/10/2025
Flávio Bolsonaro diz que Moraes transformou Brasil em “várzea jurídica”

Escrito por Portal Leo Dias
flavio-bolsonaro-diz-que-moraes-transformou-brasil-em-“varzea-juridica”

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira (22/10) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), “transformou o Brasil numa várzea jurídica”. A declaração foi dada pelas redes sociais em referência a uma matéria com o título “‘É mentira que ataque às urnas é liberdade de expressão. É crime’, diz Moraes no STF”.

“Alguém pode escrever aqui nos comentários em qual artigo do Código Penal está o tipo ‘ataque a urnas eletrônicas’?”, escreveu o senador.

Veja as fotos

Reprodução: Portal LeoDias
Flávio Bolsonaro atualiza estado de saúde do pai no DF Star, em BrasíliaReprodução: Portal LeoDias
Reprodução LeoDias
Reprodução LeoDias
Reprodução: Lula Marques Agência Brasil/X @FlavioBolsonaro/Montagem
Flávio Bolsonaro reage à condenação do pai; STF formou maioria para a próxima fase, da dosimetria da penaReprodução: Lula Marques Agência Brasil/X @FlavioBolsonaro/Montagem
Reprodução: YouTube/CNN Brasil
Flávio Bolsonaro deu entrevista em primeira mão à CNN Brasil na noite desta segunda-feira (4/8)Reprodução: YouTube/CNN Brasil
Reprodução/ Instagram @flaviobolsonaro
Em coletiva da oposição, senador defende medidas para “virar a página” e rebate acusações de descumprir decisão judicialReprodução/ Instagram @flaviobolsonaro

“Alexandre de Moraes transformou o Brasil numa várzea jurídica. E os coleguinhas de Turma obedecendo, já que os alvos são Bolsonaro e qualquer um em seu entorno”, finalizou o filho do ex-presidente.

