Flávio Bolsonaro diz que Moraes transformou Brasil em “várzea jurídica”

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira (22/10) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), “transformou o Brasil numa várzea jurídica”. A declaração foi dada pelas redes sociais em referência a uma matéria com o título “‘É mentira que ataque às urnas é liberdade de expressão. É crime’, diz Moraes no STF”.
“Alguém pode escrever aqui nos comentários em qual artigo do Código Penal está o tipo ‘ataque a urnas eletrônicas’?”, escreveu o senador.
“Alexandre de Moraes transformou o Brasil numa várzea jurídica. E os coleguinhas de Turma obedecendo, já que os alvos são Bolsonaro e qualquer um em seu entorno”, finalizou o filho do ex-presidente.