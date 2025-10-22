Flávio Bolsonaro diz que Moraes transformou Brasil em “várzea jurídica”

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira (22/10) que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), “transformou o Brasil numa várzea jurídica”. A declaração foi dada pelas redes sociais em referência a uma matéria com o título “‘É mentira que ataque às urnas é liberdade de expressão. É crime’, diz Moraes no STF”.

“Alguém pode escrever aqui nos comentários em qual artigo do Código Penal está o tipo ‘ataque a urnas eletrônicas’?”, escreveu o senador.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Flávio Bolsonaro atualiza estado de saúde do pai no DF Star, em Brasília Reprodução: Portal LeoDias Reprodução LeoDias Flávio Bolsonaro reage à condenação do pai; STF formou maioria para a próxima fase, da dosimetria da pena Reprodução: Lula Marques Agência Brasil/X @FlavioBolsonaro/Montagem Flávio Bolsonaro deu entrevista em primeira mão à CNN Brasil na noite desta segunda-feira (4/8) Reprodução: YouTube/CNN Brasil Em coletiva da oposição, senador defende medidas para “virar a página” e rebate acusações de descumprir decisão judicial Reprodução/ Instagram @flaviobolsonaro Voltar

Próximo

“Alexandre de Moraes transformou o Brasil numa várzea jurídica. E os coleguinhas de Turma obedecendo, já que os alvos são Bolsonaro e qualquer um em seu entorno”, finalizou o filho do ex-presidente.