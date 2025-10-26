26/10/2025
Flávio Bolsonaro minimiza reunião de Lula com Trump e ataca PT

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou sobre o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste domingo (26/10). Em uma publicação nas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) minimizou o encontro e atacou o Partido dos Trabalhadores (PT).

“Prezado Vampirão, a mentira está no DNA do PT. Trump disse que o assunto ‘Bolsonaro’ não era de interesse do repórter que perguntou. A única soberania que Lula defende é a de traficantes, ‘vítimas dos usuários’. Os assuntos do governo brasileiro aliado de ditaduras, como a Venezuela, e próximo a terroristas, como o Hamas, são de interesse mundial. Mais uma vez, infelizmente, vocês saíram de uma reunião com o maior líder democrata do mundo sem absolutamente nenhuma notícia boa para os brasileiros”, publicou o senador no X em resposta ao senador Humberto Costa (PT-PE).

Durante o encontro entre os chefes de Estado, o nome de Bolsonaro foi citado, mas não foi o foco principal da conversa. Ao ser questionado por jornalistas sobre o presidente que, no passado, Trump defendia, o norte-americano respondeu dizendo que sentia muito pelo ex-presidente.

“Eu sempre gostei dele, eu sempre gostei dele… Eu me sinto muito mal sobre o que ocorreu com ele. Eu sempre pensei que ele era um cara direito, mas ele tem passado por várias coisas”, disse aos jornalistas. Entretanto, ao ser questionado se Bolsonaro entraria nas negociações, respondeu: “Não é da sua conta”.

Os dois presidentes se reuniram no início da tarde deste domingo, na capital da Malásia, por cerca de uma hora. Eles conversaram sobre as tarifas impostas sobre produtos do Brasil pelos Estados Unidos e as sanções impostas a autoridades brasileiras, como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

