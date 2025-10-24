24/10/2025
Flávio Bolsonaro reage após Lula solicitar ação criminal contra ele

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu à representação judicial elaborada pela Advocacia-Geral da União (AGU), a pedido de Lula, por ter vinculado o presidente às facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) em postagem nas redes sociais.

“Facção, no dicionário da língua portuguesa, é um determinado grupo com determinada atuação. Então, não estou colocando nenhum tom pejorativo. Apenas disse que o PT é uma facção perigosa. Tenho imunidade parlamentar para falar que o PT é uma facção perigosa para o país e para o orçamento. Nada mais do que isso”, afirmou o parlamentar à coluna.

Fernandinho Beira-Mar
Marcola, chefe do PCC
Presidente Lula
Senador Flávio Bolsonaro

Post de Flávio Bolsonaro que associa Lula e o PT ao CV e PCC

2 de 6

Fernandinho Beira-Mar

Ricardo Borges/Folhapress3 de 6

Marcola, chefe do PCC

Arte/Metrópoles4 de 6

Presidente Lula

Ricardo Stuckert/PR5 de 6

Senador Flávio Bolsonaro

Edilson Rodrigues/Agência Senado6 de 6

Advogado-geral da União, Jorge Messias

KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

 

Flávio Bolsonaro disse ainda que não se preocupa com o processo. “Tenho imunidade parlamentar para dizer o que penso, liberdade de expressão e a certeza de que a Justiça assim entenderá”, declarou.

A AGU informou à coluna ter recebido de Lula pedido para que “adote as medidas cíveis e penais cabíveis face à publicação ofensiva à sua honra efetuada pelo senador Flávio Bolsonaro na rede social Instagram”.

A postagem que motivou a ação traz uma montagem com foto de Lula tirada durante o regime militar, ao lado de imagens de Marcos Herbas Camacho, o Marcola, e Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. A legenda dizia: “CV, PCC e PT: as 3 facções mais perigosas do Brasil”.

