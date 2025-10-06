06/10/2025
Universo POP
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

Flávio Bolsonaro se manifesta sobre telefonema entre Lula e Trump

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
flavio-bolsonaro-se-manifesta-sobre-telefonema-entre-lula-e-trump

O senador Flávio Bolsonaro (PL) se manifestou sobre o telefonema de Lula e Donald Trump ocorrido nesta segunda-feira (6/10). Em contato com a coluna, o parlamentar destacou o papel que Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, terá na interlocução com o governo brasileiro.

“O saldo da ligação entre Trump e Lula é que acabou a desculpa de que não há diálogo com o governo americano. Agora, a conversa está aberta com Marco Rubio, alguém que conhece os males que o socialismo causa numa nação. No mais, Lula continua sendo quem mais taxa o povo brasileiro! Infelizmente, nada mudou!”, disse Flávio Bolsonaro via mensagem de texto.

Leia também

A conversa entre Lula e Trump foi amistosa. Após a ligação, o presidente dos Estados Unidos usou sua rede Truth Social para postar: “Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países.”

“Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa — nossos países se darão muito bem juntos!”, afirmou mandatário norte-americano.

3 imagensO presidente LulaO presidente dos EUA, Donald Trump, discursa com altos líderes militares na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico, em 30 de setembro de 2025, em Quantico, VirgíniaFechar modal.1 de 3

Flávio Bolsonaro se manifestou sobre telefonema de Lula e Trump

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto2 de 3

O presidente Lula

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto3 de 3

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa com altos líderes militares na Base do Corpo de Fuzileiros Navais de Quantico, em 30 de setembro de 2025, em Quantico, Virgínia

Alex Wong/Getty Imagens

No telefonema, Lula pleiteou a redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e a retirada de sanções da Casa Branca que atingiram autoridades brasileiras como Alexandre de Moraes, sancionado com a Lei Magnitsky.

As reações do governo Trump foram motivadas, sobretudo, pela condução do processo no STF que condenou Jair Bolsonaro por golpe de Estado e pelo bloqueio de perfis de cidadãos americanos em redes sociais, também pela Suprema Corte. Lula e Trump deverão agendar um encontro presencial para aprofundar as negociações.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost