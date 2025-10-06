Flávio Bolsonaro se manifesta sobre telefonema entre Lula e Trump

O senador Flávio Bolsonaro (PL) se manifestou sobre o telefonema de Lula e Donald Trump ocorrido nesta segunda-feira (6/10). Em contato com a coluna, o parlamentar destacou o papel que Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, terá na interlocução com o governo brasileiro.

“O saldo da ligação entre Trump e Lula é que acabou a desculpa de que não há diálogo com o governo americano. Agora, a conversa está aberta com Marco Rubio, alguém que conhece os males que o socialismo causa numa nação. No mais, Lula continua sendo quem mais taxa o povo brasileiro! Infelizmente, nada mudou!”, disse Flávio Bolsonaro via mensagem de texto.

A conversa entre Lula e Trump foi amistosa. Após a ligação, o presidente dos Estados Unidos usou sua rede Truth Social para postar: “Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitos assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países.”

“Teremos novas discussões e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da conversa — nossos países se darão muito bem juntos!”, afirmou mandatário norte-americano.

No telefonema, Lula pleiteou a redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros e a retirada de sanções da Casa Branca que atingiram autoridades brasileiras como Alexandre de Moraes, sancionado com a Lei Magnitsky.

As reações do governo Trump foram motivadas, sobretudo, pela condução do processo no STF que condenou Jair Bolsonaro por golpe de Estado e pelo bloqueio de perfis de cidadãos americanos em redes sociais, também pela Suprema Corte. Lula e Trump deverão agendar um encontro presencial para aprofundar as negociações.