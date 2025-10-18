Flávio Bolsonaro visita túmulo de Olavo de Carvalho. “Faz muita falta”

O senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) visitou o túmulo do escritor brasileiro Olavo de Carvalho, em Richmond, nos Estados Unidos. O registro foi publicado nas redes sociais do parlamentar na tarde deste sábado (18/10).

Bolsonaro afirma que a visita foi uma “grande honra” e que o escritor foi muito importante em sua vida e uma referência para milhões de brasileiros.

“Gostaria de ter tido mais tempo de conviver e aprender com ele. Hoje, faz muita falta um Olavo de Carvalho no Brasil. Sua obra e seus ensinamentos estão mais vivos do que nunca e sempre serão uma prioritária fonte de consulta para tomada de decisões importantes”, afirmou o senador.

No registro, Flavio diz que Olavo de Carvalho foi o precursor de uma geração e será um eterno professor. O senador disse que fez uma oração em frente ao local em que o escritor foi enterrado e pediu por sabedoria, coragem e senso critico para fazer o melhor pelo país.

Carvalho faleceu em janeiro de 2022, aos 74 anos. A causa da morte não foi informada oficialmente pela família, no entanto, o escritor foi internado com covid-19 poucos dias antes de morrer.

As ideias conservadoras do formador de opinião influenciaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e grande parte da direita brasileira.