Floflô faz 3: decoradora surpreende Virginia com detalhes da festa de Maria Flor

Escrito por Portal Leo Dias
floflo-faz-3:-decoradora-surpreende-virginia-com-detalhes-da-festa-de-maria-flor

Falta pouco! Nesta quinta-feira (23/10), acontece a tão aguardada festa de 3 anos de Maria Flor, filha do meio de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Nos Stories do Instagram, a decoradora Tana Lobo, responsável por toda a produção, mostrou novos spoilers do local que vai receber familiares e amigos em Goiânia.

Com um clima de realeza, glamour e magia, o espaço foi preparado ao longo de 10 dias e conta com itens totalmente personalizados, um palco em formato de carruagem e uma paleta encantadora em tons de rosa, azul e dourado. Para adoçar o evento, os convidados poderão provar os doces de luxo de Denilson Lima, confeiteiro que ficou famoso nas redes sociais por suas sobremesas que mais parecem joias.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Festa da Maria Flor: decoradora surpreende Virginia ao mostrar os detalhesReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Festa da Maria Flor: decoradora surpreende Virginia ao mostrar os detalhesReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Festa da Maria Flor: decoradora surpreende Virginia ao mostrar os detalhesReprodução: Instagram
Foto/Instagram/@virginia
Virginia mostra spoilers da decoraçãoFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Festa de Maria FlorFoto/Instagram/@virginia

Essa não é a primeira vez que Virginia confia na equipe de Tana e Cristal Lobo, irmãs à frente da Vero Festas. Conhecidas por transformar celebrações em verdadeiros espetáculos, elas tiveram, desta vez, a missão de dar vida ao sonho da pequena Flor, que escolheu a Cinderela como tema. O resultado promete um cenário digno de conto de fadas.

