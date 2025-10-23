Floflô faz 3: decoradora surpreende Virginia com detalhes da festa de Maria Flor

Falta pouco! Nesta quinta-feira (23/10), acontece a tão aguardada festa de 3 anos de Maria Flor, filha do meio de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Nos Stories do Instagram, a decoradora Tana Lobo, responsável por toda a produção, mostrou novos spoilers do local que vai receber familiares e amigos em Goiânia.

Com um clima de realeza, glamour e magia, o espaço foi preparado ao longo de 10 dias e conta com itens totalmente personalizados, um palco em formato de carruagem e uma paleta encantadora em tons de rosa, azul e dourado. Para adoçar o evento, os convidados poderão provar os doces de luxo de Denilson Lima, confeiteiro que ficou famoso nas redes sociais por suas sobremesas que mais parecem joias.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Festa da Maria Flor: decoradora surpreende Virginia ao mostrar os detalhes Reprodução: Instagram Festa da Maria Flor: decoradora surpreende Virginia ao mostrar os detalhes Reprodução: Instagram Festa da Maria Flor: decoradora surpreende Virginia ao mostrar os detalhes Reprodução: Instagram Virginia mostra spoilers da decoração Foto/Instagram/@virginia Festa de Maria Flor Foto/Instagram/@virginia Voltar

Próximo

Essa não é a primeira vez que Virginia confia na equipe de Tana e Cristal Lobo, irmãs à frente da Vero Festas. Conhecidas por transformar celebrações em verdadeiros espetáculos, elas tiveram, desta vez, a missão de dar vida ao sonho da pequena Flor, que escolheu a Cinderela como tema. O resultado promete um cenário digno de conto de fadas.