Floflô faz 3: veja fotos da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, em Goiânia

Virginia Fonseca mostrou aos seguidores, na noite desta quinta-feira (23/10), como ficou a decoração da festa de aniversário de 3 anos de Maria Flor, a filha do meio da influenciadora com Zé Felipe. Com temática de Cinderela, o evento ocorre em Goiânia e reúne amigos e familiares da família.

“Floflô faz 3! Que Deus abençoe sua vida sempre, minha princesa. Vamos curtir muito seu dia, pois você merece”, escreveu Virginia.

Não apenas a aniversariante, mas Maria Alice também se vestiu como a célebre princesa da Disney. Já a mãe optou por um macacão azul estampado, com o novo visual loiro em destaque. O caçula, José Leonardo, usava um terninho do mesmo tom de azul.

O pai, Zé Felipe, deve chegar próximo ao horário do parabéns. O cantor está em Pernambuco para uma gravação com Zé Vaqueiro, compromisso que já havia sido acertado antes da organização da festa.