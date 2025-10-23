23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Floflô faz 3: veja fotos da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, em Goiânia

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
floflo-faz-3:-veja-fotos-da-festa-de-maria-flor,-filha-de-virginia-e-ze-felipe,-em-goiania

Virginia Fonseca mostrou aos seguidores, na noite desta quinta-feira (23/10), como ficou a decoração da festa de aniversário de 3 anos de Maria Flor, a filha do meio da influenciadora com Zé Felipe. Com temática de Cinderela, o evento ocorre em Goiânia e reúne amigos e familiares da família.

“Floflô faz 3! Que Deus abençoe sua vida sempre, minha princesa. Vamos curtir muito seu dia, pois você merece”, escreveu Virginia.

Veja as fotos

Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos
Rodolfo Santos
Festa de aniversário de 3 anos de Maria FlorRodolfo Santos

Leia Também

Não apenas a aniversariante, mas Maria Alice também se vestiu como a célebre princesa da Disney. Já a mãe optou por um macacão azul estampado, com o novo visual loiro em destaque. O caçula, José Leonardo, usava um terninho do mesmo tom de azul.

O pai, Zé Felipe, deve chegar próximo ao horário do parabéns. O cantor está em Pernambuco para uma gravação com Zé Vaqueiro, compromisso que já havia sido acertado antes da organização da festa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost