Florinda Meza escolhe o Brasil para única apresentação mundial de “Entre Risos e Verdades”

A eterna Dona Florinda do clássico “Chaves” escolheu o Brasil para realizar a única apresentação mundial de seu espetáculo “Florinda Meza – Entre Risos e Verdades”. O evento está marcado para o dia 6 de dezembro, no Teatro Sheraton WTC, em São Paulo. No encontro, a atriz mexicana promete compartilhar lembranças, reflexões e histórias inéditas dos 37 anos de amor e parceria que viveu com Roberto Gómez Bolaños, criador e intérprete de Chaves e Chapolin.

“Há histórias que o mundo conhece, mas só quem as viveu sabe a verdade por trás dos risos e das câmeras. Florinda Meza, a eterna Dona Florinda, abre o coração em uma noite única no mundo: ‘Florinda Meza – Entre Risos e Verdades’. Um encontro íntimo, emocionante e inédito, entre memórias, risos e confissões. Florinda nos convida a enxergar o outro lado da história”, diz o post publicado em collab entre a artista e a Mundo Produções.

De acordo com os organizadores do evento, será “uma noite única e exclusiva no Brasil”, já que Florinda não pretende transformar a apresentação em um espetáculo itinerante. A proposta é que a noite seja marcada por homenagens, surpresas e momentos emocionantes. “Será uma noite de amor, arte e verdades contadas por quem realmente as viveu”, reforça o comunicado.

Os ingressos variam de R$ 200 (meia-entrada, assento comum) a R$ 1.500 (VIP Experience, com recepção personalizada, foto individual com Florinda Meza, assento premium e outras regalias). As vendas serão abertas no próximo domingo (26/10).

