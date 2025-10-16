Fluminense afirma que irá a Justiça após pré-candidato acusar clube de gastos com sadomasoquismo

O ambiente político do Fluminense está esquentando nas vésperas da eleição para a presidência do clube em novembro. O advogado Luis Monteagudo, pré-candidato ao cargo, acusou a atual gestão do clube, comandada pelo presidente Mário Bittencourt, de usar cartões corporativos do clube para gastos pessoais que vão desde até restaurantes caros, uma cartomante e até mesmo uma loja que vende produtos de “BDSM”, voltados a prática de sadomasoquismo. O clube, no entanto, rebateu as afirmações, explicando que os gastos citados pelo pré-candidato foram feitos com fornecedores regulares do clube de produtos para o centro de treinamento e equipamentos para os atletas.

O Fluminense também afirmou que irá ao Ministério Público (MP) para denunciar Luis Monteagudo de vazamento de documentos financeiros: “As despesas mencionadas no vídeo, todas devidamente apuradas, estarão em dossiê que será entregue ao Ministério Público e demais autoridades, juntamente com extratos e outros documentos comprobatórios, para requerer a abertura de procedimento investigatório sobre a supressão de documentos internos do departamento financeiro, crime previsto no artigo 305 do Código Penal”.

NOTA OFICIAL – VÍDEO CRIMINOSO A propósito de um vídeo criminoso que circula nas redes desde a tarde de hoje com ataques a diretores e ao presidente do clube sob a acusação infundada de mau uso dos cartões de crédito corporativos, divulgado por um pré-candidato à presidência, o… pic.twitter.com/3SImIU6PAf — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 16, 2025

Pré-candidato protocolou denúncia no MP

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Luis Monteagudo afirmou que compilou todas as informações que, segundo ele, foram fornecidas através de um envelope anônimo, e que levou ao MP para protocolar uma denúncia a fim de investigar desvio de finalidade nos gastos do clube.

Entenda o panorama político do Fluminense

O Fluminense entrou oficialmente em período eleitoral. No fim do mês de novembro, sócios do clube escolherão quem será o mandatário do clube pelos próximos três anos. Até o momento, quatro pré-candidatos oficializaram candidatura: Mattheus Montenegro, atual vice-presidente do clube, e candidato do atual mandatário Mário Bittencourt; e três candidatos de oposição – Celso Barros, ex-presidente da Unimed, que patrocinou o clube por quase duas décadas, e ex-vice-presidente do clube; Luis Monteagudo, principal nome do grupo político “Tricolor de Coração”; e Ademar Arrais, candidatura considerada como “independente”-.

Enquanto, Montenegro se propõe a dar continuidade ao trabalho de Bittencourt e implementar a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Fluminense em 2026, os demais candidatos divergem. Luis Monteagudo, até o começo do ano, compunha o grupo político que dava suporte a atual gestão do clube, mas rachou com Mário Bittencourt após divergências internas.