Fluminense derrota Atlético-MG e segue na busca pelo G6 do Brasileirão

No início a noite deste sábado (4/10), o Fluminense recebeu o Atlético-MG no Maracanã, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de seus torcedores, o Tricolor das Laranjeiras venceu por 3 x 0, com gols de Samuel Xavier, Serna e Keno.

Com o resultado, o Fluminense ultrapassou o São Paulo e está, atualmente, na 7ª colocação, com 38 pontos. Porém, até o fim da rodada, o Tricolor Paulista pode recuperar a posição. Já o Atlético-MG está em 15º, com 29, próximo à zona de rebaixamento.

O jogo

O Fluminense começou melhor que o Atlético-MG e criou as melhores chances. Logo aos 14 minutos da etapa inicial, os donos da casa balançaram as redes. Após jogada pela direita, Lucho Acosta tocou para John Kennedy que, de dentro da área, finalizou, mas Everson defendeu. Na sobra, Samuel Xavier mandou para o gol vazio.

O Atlético-MG não conseguia se encontrar dentro da partida e não causou sustos ao goleiro Fábio. Enquanto isso, o Fluminense teve a chance de marcar o segundo gol no fim do primeiro tempo, com Canobbio, mas Everson fez boa defesa e impediu que a rede fosse balançada.

O Fluminense voltou muito bem na etapa final e continuou levando perigo ao gol de Everson. Após pressionar a equipe adversária nos instantes iniciais, o Tricolor das Laranjeiras marcou o segundo gol, aos 13 minutos.

Após contra-ataque fulminante puxado por John Kennedy, ele tocou para Serna no meio de campo. O atacante percorreu o campo ofensivo inteiro e tocou na saída de Everson: 2 x 0. Ainda teve tempo dos donos da casa marcarem o terceiro.

No fim da partida, Everaldo escorou na direita e, após cruzamento na área, Keno, que havia acabado de entrar, subiu alto e cabeceou para as redes, sem chances para o goleiro Everson.

Próximos jogos

O Fluminense volta a entrar em campo na quarta-feira (8/10). A equipe viaja até o interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol, às 21h, no Estádio Maião. Já o Atlético-MG recebe o Sport no mesmo dia, só que Às 19h. Ambas as partidas são válidas pela 13ª e 14ª rodadas, respectivamente.