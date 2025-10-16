16/10/2025
Fluminense enfrenta o Juventude no Maracanã; saiba onde assistir

O Fluminense recebe o Juventude nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida é decisiva para ambos os lados: enquanto o Tricolor carioca busca se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, o time gaúcho tenta escapar da zona de rebaixamento.

Wagner Meier/Getty Images

🏆 Situação das equipes

O Fluminense ocupa a 7ª colocação, com 38 pontos, e precisa vencer para encurtar a distância do Bahia, que fecha o G-6 com 43 pontos.
Já o Juventude é o vice-lanterna, com apenas 23 pontos, e encara o duelo como uma de suas últimas chances de reação na temporada.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Riquelme (Soteldo) e Germán Cano.

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner, Cipriano e Marcelo Hermes (Alan Ruschel); Jadson, Caíque, Mandaca e Nenê; Ênio e Taliari (Gilberto).

📺 Onde assistir

A partida entre Fluminense x Juventude será transmitida exclusivamente por streaming, no Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Fonte: CBF, Prime Video e Metrópoles
