Fluminense marca gol após aplicação da regra dos 8 segundos; veja o lance

Goleiro do Juventude segurou a bola por mais de 10 segundos e originou jogada do gol heroico de Thiago Silva no fim da partida

0

O Fluminense garantiu uma vitória inusitada por 1 x 0 sobre o Juventude, nessa quinta-feira (16/10), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um lance raro no futebol. O gol decisivo surgiu após a aplicação da regra dos 8 segundos, que determina o tempo máximo que o goleiro pode segurar a bola nas mãos.

Wagner Meier/Getty Images

Faltando dois minutos para o fim do jogo, o goleiro Jandrei, do Juventude, segurou a bola por mais de 10 segundos, o que gerou a marcação de um escanteio para o Fluminense. Na cobrança, a equipe carioca aproveitou a oportunidade, e Thiago Silva marcou de cabeça, garantindo o triunfo tricolor no Maracanã.

Assista ao gol:

 

📹 Assista ao gol:

Entenda a regra dos 8 segundos

A regra, prevista pela International Football Association Board (IFAB), estabelece que o goleiro não pode segurar a bola nas mãos por mais de oito segundos. O árbitro deve iniciar a contagem assim que o jogador tiver controle total da bola — mesmo que esteja caído — e pode sinalizar os últimos cinco segundos com as mãos.

Caso o tempo seja excedido, a punição é tiro livre indireto para o adversário, cobrado do local onde ocorreu a infração. A norma tem como objetivo evitar a cera e garantir maior dinamismo ao jogo.

🏆 Situação no Brasileirão

Com o resultado, o Fluminense se mantém na 7ª colocação, agora com 41 pontos, a apenas dois do Bahia, que fecha o G-6 — zona de classificação à Libertadores.
Já o Juventude permanece na penúltima posição, com 23 pontos.

Na próxima rodada, o Tricolor enfrentará o Vasco, na segunda-feira (20/10), às 20h30, novamente no Maracanã. O Juventude, por sua vez, recebe o Red Bull Bragantino no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 19h.

Fonte: GE / UOL Esporte / CBF
✍️ Redigido por ContilNet Notícias


