Foco no intestino: 5 sinais de microbiota desregulada e como corrigir em 7 dias

O intestino é o centro do equilíbrio

Chamado de “segundo cérebro”, o intestino é responsável por muito mais do que digerir alimentos — ele influencia a imunidade, o humor, o metabolismo e até o rendimento nos treinos.

A chave desse funcionamento é a microbiota intestinal, um ecossistema de trilhões de bactérias que vivem no trato digestivo.

Quando ela está equilibrada, o corpo funciona bem. Mas quando se desregula, os sintomas aparecem rapidamente.

5 sinais de microbiota desregulada

Inchaço e gases constantes – indicam fermentação excessiva e desequilíbrio entre bactérias boas e ruins. Alterações no intestino – diarreia, constipação ou alternância entre as duas são alertas de disbiose. Fadiga e queda de imunidade – o intestino abriga 70% das células de defesa; quando ele falha, o cansaço vem. Pele inflamada, acne e rosácea – toxinas intestinais afetam diretamente a saúde cutânea. Ansiedade, irritabilidade e sono ruim – a microbiota produz neurotransmissores como serotonina e GABA, ligados ao bem-estar.

Como reequilibrar o intestino em 7 dias

O segredo não é “limpar”, mas alimentar o intestino certo.

Pequenas mudanças já começam a fazer efeito em uma semana:

✅ Aumente as fibras gradualmente: inclua aveia, chia, banana verde, legumes e frutas com casca.

✅ Consuma probióticos naturais: kefir, iogurte, kombucha e chucrute ajudam na recolonização intestinal.

✅ Evite ultraprocessados, álcool e açúcar: eles alimentam bactérias ruins e inflamam o intestino.

✅ Durma bem e reduza o estresse: o eixo intestino-cérebro reage ao seu humor e rotina.

✅ Beba água suficiente: a hidratação é essencial para o trânsito intestinal.

O papel da nutrição clínica e esportiva

Um intestino equilibrado melhora absorção de proteínas, controle hormonal, inflamação e desempenho físico.

Por isso, o acompanhamento com um nutricionista é essencial — para definir o tipo de fibra, probiótico e ajustes alimentares mais adequados a cada pessoa.

Referências científicas

Escrito por Luana Diniz, nutricionista clínica esportiva. Confira mais dicas na coluna Nutrição em Pauta .

*COLUNA NUTRIÇÃO EM PAUTA / LUANA DINIZ NUTRICIONISTA – CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre, pós-graduada em nutrição clínica esportiva. Trabalha com atendimento clínico nutricional em parceria com a loja de suplementos Be Strong Fitness e é colunista do ContilNet em assuntos sobre alimentação e sua correlação com saúde e bem-estar.

