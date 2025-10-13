Focus: mercado corta estimativa de inflação pela 3ª semana seguida

Os analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) reduziram a estimativa de inflação para 2025 pela terceira semana consecutiva. É o que mostra a nova edição do Relatório Focus, divulgada nesta segunda-feira (13/10).

Inflação

De acordo com o relatório, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, deve terminar este ano em 4,72%, ante 4,8% da semana anterior.

Segundo o Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta de inflação para este ano é de 3%.

Como há um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, a meta será cumprida se ficar entre 1,5% e 4,5%.

O mercado continua esperando, portanto, que a inflação estoure o teto da meta neste ano, mas por uma margem cada vez menor.

Em relação ao ano que vem, os economistas consultados pelo BC mantiveram a projeção em 4,28%.

Para 2027, o índice esperado se manteve em 3,9%.

Inflação em setembro ficou em 0,48%

Os preços de bens e serviços do país avançaram 0,48% em setembro, após registrar deflação de 0,11% em agosto. Nos últimos 12 meses, a inflação acumula alta de 5,17%, ainda acima do teto da meta (4,5%).

No ano, o índice acumula alta de 3,64%. No mesmo mês de 2024, a variação foi de 0,44%. A alta do mês foi puxada pela energia elétrica, que subiu 10,31%.

Os dados fazem parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, divulgado na última quinta-feira (9/10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

PIB

Segundo o Focus, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para 2025 deve ter crescimento de 2,16%, a mesma projeção da semana passada.

Para 2026, a previsão de crescimento da economia se manteve em 1,8%.

Para 2027, a estimativa recuou de 1,9% para 1,83%

Em 2024, o PIB brasileiro fechou em alta de 3,4%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Juros

Em relação à taxa básica de juros da economia, a Selic, o mercado financeiro manteve a estimativa para o fim de 2025 em 15% ao ano.

Para 2026, a projeção permaneceu em 12,25% ao ano.

Para 2027, o mercado manteve a estimativa para a Selic em 10,5% ao ano.

Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), a Selic foi mantida em 15% ao ano.

A próxima reunião do colegiado está marcada para os dias 4 e 5 de novembro.

A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para controlar a inflação. A Selic é utilizada nas negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas da economia.

Dólar

Os analistas consultados pelo BC mantiveram a projeção para o dólar em 2025 em R$ 5,45.

Para 2026, a estimativa recuou de R$ 5,53 para R$ 5,50.

Para 2027, o mercado também cortou a projeção, de R$ 5,56 para R$ 5,51.

Relatório Focus

O Relatório Focus resume as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. O boletim é divulgado, normalmente, às segundas-feiras.

O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio (dólar), taxa Selic, entre outros indicadores.

As projeções são do mercado, não do BC. A autoridade monetária só reúne e divulga os dados.

