Focus: mercado corta estimativa de inflação pela 4ª semana seguida

Pela quarta semana consecutiva, analistas do mercado financeiro revisaram para baixo a projeção de inflação para 2025, que passou de 4,72%, na semana passada, para 4,70%. A meta para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, é de 3%, com um intervalo que vai de 1,5% a 4,5%.

Ou seja, mesmo com o corte na estimativa, os analistas ainda esperam que a inflação estoure o teto da meta.

Há um mês, a expectativa era de que o índice ficasse em 4,83%. O IPCA acumula alta de 5,13% nos últimos 12 meses até abril. Nesse ritmo e patamar, o país caminha para mais um ano em que o objetivo será desobedecido.

Por outro lado, houve leve aumento na projeção de crescimento da economia brasileira neste ano. Para os economistas consultados pelo Banco Central (BC), o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deverá expandir 2,17%, ante 2,16% projetado na semana passada.

Os dados fazem parte do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (20/10). As projeções são frutos da análise de mais de 100 especialistas do mercado financeiro, consultados semanalmente no levantamento do BC.

O que é o relatório Focus

O Relatório de Mercado Focus resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado financeiro coletadas até a sexta-feira imediatamente anterior à divulgação do documento.

O Focus é tradicionalmente divulgado toda segunda-feira.

O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio (dólar), taxa Selic, entre outros indicadores.

As projeções são do mercado, não do Banco Central. A autoridade monetária só reúne e divulga os dados.

PIB

Segundo o Focus, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para 2025 deve ter crescimento de 2,17%, um leve aumento com relação a projeção da semana passada.

Para 2026, a previsão de crescimento da economia se manteve em 1,8%.

Para 2027, a estimativa recuou de 1,83% para 1,82%

Em 2024, o PIB brasileiro fechou em alta de 3,4%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Taxa de juros

A projeção para a taxa básica de juros, a Selic, deste ano foi mantida em 15% ao ano. Confira as estimativas do mercado financeiro para os próximos anos:

Para 2026, os analistas projetam uma Selic de 12,25% ao ano.

Para 2027, a previsão da taxa de juros é de 10,50% ao ano.

Para 2028, a estimativa continua em 10% ao ano.

A Selic está em 15% ao ano, após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidir estabilizar a taxa após um ciclo de altas consecutivas.

Dólar

Os analistas consultados pelo BC mantiveram a projeção para o dólar em 2025 em R$ 5,45.

Para 2026, a estimativa se manteve em R$ 5,50.

Para 2027, o mercado também manteve projeção, de R$ 5,51.