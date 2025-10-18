Fofoca sobre suposta vingança de traição viraliza; advogada comenta

A advogada e mestre em direitos humanos, Stephane Rocha, usou as redes sociais para comentar o caso de uma suposta vingança de traição inusitada. A mulher começou o vídeo contando a história de uma garota que flagrou o namorado em um bar com a amante e decidiu se vingar.

Para isso, a menina foi até o banheiro do local, defecou e arremessou as fezes sobre os dois.

“Essa garota descobriu que o namorado estava traindo ela e ficou sabendo que ele estava em um bar com a amante. Então, ela foi lá para conferir e, ao invés de tirar satisfação, teve a ideia de ir ao banheiro, pegar um balde, fazer o ‘número dois’, ir até o namorado e a amante, e tacar na cara deles”, relatou Stephane.

Segundo a mestre em direitos humanos, o ato configura crime de injúria real, quando se utiliza uma ação física para ofender ou humilhar alguém.

“O namorado e a amante podem processar a garota por danos morais pela humilhação que eles passaram no bar”, afirma Stephane.

A profissional ainda ressaltou: “Jogar fezes no rosto de alguém é uma forma de violência aviltante (degradante, humilhante). Mesmo que não cause lesão corporal, atinge profundamente a dignidade da vítima”.

Não se sabe se o caso é real, mas a história viralizou recentemente na internet.