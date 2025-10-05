05/10/2025
Fofura! Criança do DF dança ao som do hino do Flamengo. Veja vídeo

Uma criança do Distrito Federal chamou a atenção ao parar tudo o que estava fazendo para dançar o hino do Flamengo. O vídeo da cena fofa foi postado nas redes sociais da mãe da pequena Bianca, de 1 ano e 4 meses, e arrancou elogios de corações rubro-negros nos comentários.

De acordo com a mãe, Carol Barros, a criança estava a caminho do banheiro para escovar os dentes. A irmã mais velha, Júlia, de 4 anos, pediu para a Alexa (assistente virtual de inteligência artificial da Amazon) tocar a música do Flamengo.

Pronto! Foi o suficiente para a menina interromper qualquer atividade para simplesmente dançar em frente ao aparelho com o som flamenguista.

“Eu sou flamenguista doente, o pai, Corinthiano. Sempre que ele viaja, eu e a minha filha mais velha colocamos o hino do Flamengo aqui em casa, e no carro também”, contou Carol.

Segundo ela, a menina não tem essa reação com qualquer outra música que não seja o hino rubro-negro. “Ela foi pegando o gosto, e apaixonou! Agora é a música preferida dela.  Se começa a tocar ela para o que tiver fazendo para dançar. Não faz isso com outras músicas”, explicou.

Apesar da torcida já declarada em casa, as meninas ainda não têm uma blusa do clube da Gávea. “Meu marido não deixou comprar”, revela Carol.

A mãe publicou a cena no perfil “Retrato da Maternidade” e em um dia o post já tinha 8 mil curtidas. “A nação só cresce” e “a base vem forte” foram alguns dos comentários na publicação.

