Fogaça abre o jogo sobre suas influências na vida e na gastronomia

Escrito por Metrópoles
A trajetória de Henrique Fogaça é marcada por múltiplas paixões que se entrelaçam: a gastronomia, a música e a vida em família. Conhecido por sua autenticidade e por seguir sempre o próprio caminho, o chef equilibra referências de universos distintos que moldam sua forma de criar, viver e se expressar.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, o empresário destacou que suas maiores inspirações na cozinha vêm tanto de nomes consagrados internacionalmente, como Anthony Bourdain e o chef belga Ken Tan, quanto da simplicidade da comida de raiz.

“Eu admiro quem consegue transformar poucos ingredientes em algo incrível”, afirmou.

Mas suas influências vão muito além da gastronomia. No campo musical, o rock é sua essência, responsável por carregar energia e atitude. Bandas como AC/DC, Iron Maiden, Cólera e Ratos de Porão são presenças constantes no repertório que o inspira e também refletem no estilo irreverente que imprime em seus projetos.

No lado pessoal, o vocalista do grupo Oitão não esconde que sua base é a família. “Minha família é o meu principal alicerce”, destacou, lembrando que são eles que o sustentam nos momentos mais desafiadores e o incentivam a seguir em frente.

Toda essa mistura de vivências e referências vai ganhar espaço no Metrópoles Talks – Lições de uma vida sem receita pronta, que acontece em 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h
Duração: 1h30
Classificação: 14 anos
Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros
