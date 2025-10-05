Fogaça abre o jogo sobre suas influências na vida e na gastronomia

A trajetória de Henrique Fogaça é marcada por múltiplas paixões que se entrelaçam: a gastronomia, a música e a vida em família. Conhecido por sua autenticidade e por seguir sempre o próprio caminho, o chef equilibra referências de universos distintos que moldam sua forma de criar, viver e se expressar.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, o empresário destacou que suas maiores inspirações na cozinha vêm tanto de nomes consagrados internacionalmente, como Anthony Bourdain e o chef belga Ken Tan, quanto da simplicidade da comida de raiz.

“Eu admiro quem consegue transformar poucos ingredientes em algo incrível”, afirmou.

Mas suas influências vão muito além da gastronomia. No campo musical, o rock é sua essência, responsável por carregar energia e atitude. Bandas como AC/DC, Iron Maiden, Cólera e Ratos de Porão são presenças constantes no repertório que o inspira e também refletem no estilo irreverente que imprime em seus projetos.

No lado pessoal, o vocalista do grupo Oitão não esconde que sua base é a família. “Minha família é o meu principal alicerce”, destacou, lembrando que são eles que o sustentam nos momentos mais desafiadores e o incentivam a seguir em frente.

Toda essa mistura de vivências e referências vai ganhar espaço no Metrópoles Talks – Lições de uma vida sem receita pronta, que acontece em 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Compre seu ingresso aqui

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla