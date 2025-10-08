Fogaça dá aula de gestão ao organizar crescimento de gastropub

Henrique Fogaça não é apenas referência na gastronomia: ele também mostra que é possível unir criatividade à gestão estratégica de negócios. Ao pausar a expansão do gastropub Cão Véio, o chef optou por fortalecer a operação interna, organizar processos e garantir a padronização de atendimento, mostrando que o sucesso de uma franquia depende tanto da cozinha quanto da administração eficiente.

Em entrevista à Exame, o empresário detalhou que “não é possível crescer sem antes organizar uma casa”. A pausa estratégica permitiu ajustar padrões de atendimento, aprimorar a escolha de pontos para novas unidades e dar segurança aos franqueados. O chef ressaltou que “cada detalhe da operação influencia diretamente na experiência do cliente e na sustentabilidade da marca”.

A decisão de reforçar a gestão se refletiu nos resultados. Em 2024, a rede alcançou um faturamento de R$ 15 milhões, e o investimento mínimo para se tornar franqueado é de R$ 600 mil. Hoje, cada unidade conta com treinamentos, processos padrão e acompanhamento constante, garantindo a qualidade e a consistência que clientes e parceiros esperam.

“Quando você organiza a casa antes de crescer, o crescimento acontece de forma estruturada, com metas realistas e com qualidade a longo prazo”, afirma Fogaça.

O empresário se apresentará no Metrópoles Talks do dia 28 de outubro, às 20h. O evento acontece no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP) e já está com os ingressos disponíveis.

Compre seu ingresso aqui

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla