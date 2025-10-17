17/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Fogaça: “Inovação é voltar às raízes com um novo olhar”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fogaca:-“inovacao-e-voltar-as-raizes-com-um-novo-olhar”

Henrique Fogaça é conhecido por sua personalidade autêntica e por imprimir nas panelas o mesmo tempero que guia sua trajetória: a simplicidade com propósito. Longe de seguir tendências passageiras, o chef e empresário acredita que inovar não é abandonar as origens, mas encontrar novos caminhos dentro do que é essencial.

Em entrevista à Época Negócios, o chef afirmou: “Me considero um cara inovador, sim. Fora da caixa nas coisas que eu penso, que planejo e tenho amor em fazer. As minhas inovações na gastronomia são criações de pratos dentro da característica da comida que eu faço, mais caseira e farta. Eu não vou inventar moda, gosto de sempre voltar para minhas raízes.”

Para o jurado do MasterChef, a verdadeira inovação nasce do respeito às bases. É isso que o diferencia tanto na cozinha quanto no empreendedorismo: a capacidade de evoluir sem perder a essência. Mesmo com o sucesso de seus negócios e a presença constante na mídia, o empreendedor segue valorizando o simples, aquele sabor que conecta memória, afeto e autenticidade.

E é com essa filosofia que ele sobe ao palco do Metrópoles Talks, em São Paulo, no dia 28 de outubro, para compartilhar suas lições de vida e empreendedorismo. O evento acontece no Teatro Bravos, em Pinheiros.

Compre seu ingresso aqui

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h
Duração: 1h30
Classificação: 14 anos
Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros
Ingressos: Sympla

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost