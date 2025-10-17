Fogaça: “Inovação é voltar às raízes com um novo olhar”

Henrique Fogaça é conhecido por sua personalidade autêntica e por imprimir nas panelas o mesmo tempero que guia sua trajetória: a simplicidade com propósito. Longe de seguir tendências passageiras, o chef e empresário acredita que inovar não é abandonar as origens, mas encontrar novos caminhos dentro do que é essencial.

Em entrevista à Época Negócios, o chef afirmou: “Me considero um cara inovador, sim. Fora da caixa nas coisas que eu penso, que planejo e tenho amor em fazer. As minhas inovações na gastronomia são criações de pratos dentro da característica da comida que eu faço, mais caseira e farta. Eu não vou inventar moda, gosto de sempre voltar para minhas raízes.”

Para o jurado do MasterChef, a verdadeira inovação nasce do respeito às bases. É isso que o diferencia tanto na cozinha quanto no empreendedorismo: a capacidade de evoluir sem perder a essência. Mesmo com o sucesso de seus negócios e a presença constante na mídia, o empreendedor segue valorizando o simples, aquele sabor que conecta memória, afeto e autenticidade.

E é com essa filosofia que ele sobe ao palco do Metrópoles Talks, em São Paulo, no dia 28 de outubro, para compartilhar suas lições de vida e empreendedorismo. O evento acontece no Teatro Bravos, em Pinheiros.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla