Fogaça leva sua essência punk e sustentável para além da cozinha

Conhecido pelo tempero marcante e pela personalidade forte, Henrique Fogaça tem expandido seu estilo muito além das cozinhas desde 2024. O chef e jurado do MasterChef Brasil também mergulhou no universo da moda, com linha exclusiva de óculos e coleção de joias masculinas.

Em entrevista recente, o empresário explicou que a moda é, para ele, uma forma de expressão autêntica. “A linha de óculos e a coleção de joias vieram dessa minha vontade de expandir meu estilo pessoal para outros mercados. Elas refletem bem essa mistura que eu gosto de personalidade e cultura urbana, punk”, pontuou. As peças trazem a essência do chef: atitude, identidade e força.

Mas, além do estilo, o vocalista da banda Oitão tem se posicionado em causas importantes, como a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. Ele destacou que sua atuação vai além das cozinhas:

“Procuro trabalhar com produtores que respeitam o meio ambiente, como o uso de carne de gado que emite menos gases, e promover ações sociais que contribuam com a preservação dos nossos recursos”.

O empresário se apresentará no Metrópoles Talks do dia 28 de outubro, às 20h. O evento acontece no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla