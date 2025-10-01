Fogaça promete troca de experiências no Metrópoles Talks em São Paulo

01/10/2025
Escrito por Metrópoles
O próximo encontro do Metrópoles Talks já tem data marcada: 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em São Paulo. Dessa vez, o palco recebe Henrique Fogaça, chef, empresário, cantor e jurado do MasterChef Brasil, em um bate-papo que promete inspiração, autenticidade e boas histórias.

Compre seu ingresso aqui

Em entrevista ao Metrópoles, o chef destacou que sua expectativa para o evento vai além de compartilhar experiências.

“Espero um espaço bacana e verdadeiro. O Metrópoles Talks tem essa proposta de trazer diferentes olhares e experiências, e eu quero dividir um pouco da minha trajetória, mas também ouvir”.

Henrique Fogaça

A interação com o público, segundo ele, é uma das partes mais importantes desse tipo de encontro. “Essa troca é o que enriquece. Não é só sobre falar, é sobre aprender com as perguntas, com as histórias e até com os desafios que o público traz”, completou.

Com uma carreira marcada pela autenticidade e pela capacidade de se reinventar, o cantor promete levar ao palco reflexões sobre gastronomia, vida, negócios e superação. O Metrópoles Talks – Henrique Fogaça: Lições de uma vida sem receita pronta terá duração de 1h30 e classificação indicativa de 14 anos.

Compre seu ingresso aqui

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h
Duração: 1h30
Classificação: 14 anos
Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros
Ingressos: Sympla

