Fogaça revela como o MasterChef Brasil transformou sua trajetória

A participação de Henrique Fogaça como jurado do MasterChef Brasil mudou os rumos de sua trajetória. Reconhecido pelo público em todo o país, o chef ganhou uma projeção que ultrapassou as cozinhas e os negócios, tornando-se também uma voz para causas sociais e pessoais.

Segundo o empresário, a exposição proporcionada pela TV não se limitou a ampliar sua carreira, mas abriu espaço para algo ainda mais significativo. “Mudou bastante. A televisão me trouxe uma visibilidade enorme, que abriu portas não só para os meus negócios, mas também para as causas que eu acredito”, afirma.

O cozinheiro destaca que busca usar essa projeção de forma construtiva. Seja para falar de gastronomia, empreendedorismo ou de questões humanas que fazem parte de sua caminhada, Fogaça enxerga a visibilidade como ferramenta de impacto positivo.

“O mais importante é transformar essa visibilidade em algo que inspire e ajude outras pessoas a seguirem seus caminhos”, completa.

O jurado do programa se apresenta no Metrópoles Talks, no próximo dia 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em São Paulo. O evento terá como tema central “Lições de uma vida sem receita pronta”. Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

